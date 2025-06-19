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想詐保4千萬！男大生「雙腳泡乾冰10hrs」截肢　同學合謀判6年定讞

▲▼張男乾冰詐領保險金 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓男大生與高中同學廖男合謀，乾冰泡腳截肢以詐領保險金。（資料圖／記者張君豪翻攝）

文／中央社

廖姓及張姓男子共謀詐領保險金，由張男把雙腳泡在放滿乾冰的桶子內達10小時，經送醫後截肢，部分詐領未遂。一審判張男緩刑，廖男6年徒刑；廖男提上訴，二審今天駁回確定。

檢方起訴指出，張男與廖男謀議詐領保險金，由張男於民國94年10月至去年1月間向5間保險公司投保，共計8張不同的健康險、壽險、傷害險、長照險、旅行平安險等保單。

檢方表示，張男在廖男的台北市中山區住處，由張男赤足浸泡放滿乾冰的塑膠桶內加工自傷，廖男則以束帶把張男綑綁固定於椅子上，並在一旁錄影、拍照，任憑張男自當天凌晨2時許至中午12時許，雙腿浸泡在乾冰桶內長達10小時。

張男受有雙側小腿以下凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害，自行前往台北馬偕醫院急診治療後，最後接受雙側膝下截肢，受有毀敗雙下肢機能的重傷害。

▲▼ 男大生泡乾冰斷腿截肢，詐領保險費被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲男大生泡乾冰斷腿截肢，詐領保險費被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

張男、廖男向保險公司佯稱，張男騎機車夜遊，中途感到腿部寒冷，提前返家、評估身體狀況後前往醫院急診，致1間保險公司陷於錯誤，理賠新台幣23萬6427元保險金，另4間保險公司察覺有異而未予理賠，詐領4103萬元保險金未遂。5間保險公司向刑事局報警。

一審台北地院依詐欺取財等罪判處張男2年徒刑，緩刑2年；廖男應執行6年徒刑。

廖男僅針對原審量刑部分提起上訴，主張量刑明顯重於張男，請求輕判，二審由台灣高等法院審理。

二審今天認定，廖男屬主導角色，而張男於自殘過程中承受莫大痛苦，造成不可彌補的肢體殘缺，犯後有跟多家保險公司達成和解，反觀廖男並未與任何保險公司達成和解，2人的犯罪情節及犯後態度均有不同，原審量刑並無違誤，因此駁回上訴，全案確定。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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