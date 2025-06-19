涉貪警又有事！疑幫友人銷超速罰單　北檢7路搜索約談

▲停職巡官陳建業涉嫌找國道警察幫友人銷除超速罰單，遭檢警調2度偵辦。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

已遭停職的台北市警察局巡佐陳建業，因涉嫌包庇色情業者遭偵辦中，檢警調專案小組又查出，陳建業去年得知友人可能在國道上超速被拍照後，向國道警察隊打探訊息，專案小組為釐清是否有違法銷單圖利等弊端，19日兵分7路搜索並約談2名國道警察在內共6名涉案被告到案。

原在松山警分局中崙派出所任職的陳建業，因涉嫌在2017年間透過白手套，按月收取轄區八德路一帶的色情業者賄賂，洩漏警方臨檢資訊，協助業者躲避查緝，另疑似幫車行業者查詢民眾車籍資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪，在2024年間首度遭搜索約談後，被諭令50萬元交保並限制出海出境。

台北市警方在陳建業涉弊消息爆發後，立即將陳建業停職，檢察官唐仲慶指揮調查局北機站持續偵辦過程中，又發現陳建業疑似在2024年間，得知友人開車上國道時，瞄到路邊有行動測速照相器材，友人擔心被拍照檢舉，陳建業於是透過關係，找上國道警察協助了解情況。

經過警政署督察室、國道公路警察局自檢自清後，專案小組懷疑艾姓、何姓2名國道警察可能協助陳建業友人銷單，專案小組因此持法院核發搜索票，前往2名國道警住處、辦公位置等7個地點展開搜索，並約談6名被告、3名證人到案說明。