22年不卸妝！37歲女嚴重過敏變「關公臉」：皮膚像硬殼一樣

▲女子變成「關公臉」，不敢出門。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日大陸一名37歲女子，因為紅通通的「關公臉」引起媒體注意。事實上，這名女子自述，自己的膚色可不是天生，而是她自15歲學會化妝後，20多年來基本就不曾卸妝，頂多睡前用清水沖洗了事，近日終於爆發了嚴重的紅腫現象。

據陸媒《都市頻道》報導，大陸吉林省一位37歲高姓女子宣稱，自己從15歲學會化妝起，至今化妝已經20多年，基本上不太卸妝，頂多睡前用清水沖洗了事。不過在今年不知怎麼回事，臉部肌膚突然開始紅腫、發燙、發癢。然而，她不僅沒有向皮膚科醫師求助，甚至又跑去醫美診所打了一劑「水光針」。

不打還好，高女控訴，在注射了水光針後不僅臉上的皮膚變得僵硬，就連皮膚顏色也變得更加深重，從發紅轉向發紫，發燙、發癢的狀況也變得更加嚴重。她告訴媒體，現在自己臉上的皮膚：「就像個硬殼一樣，又硬、又癢、又紅！」還表示現在自己天天躲在家裡，不敢出去見人。

報導指出，由於化妝品中常常含有油性成分與顏料，長期不卸妝時，這些成分與汗水、皮膚油脂混合，產生活性酵素，進而變成稱為「過氧化脂質」的汙垢，並堵塞毛孔，使皮脂、汗水和污垢無法正常排出，進而形成粉刺、痘痘。

此外，殘留的化妝品和污垢會刺激皮膚，引起紅腫、發癢等不適症狀，甚至誘發過敏反應，引起局部紅腫、發癢，甚至出現水泡現象。而化妝品中的化學成分長期停留在皮膚上，也可能損害皮膚組織，加速老化，導致細紋、皺紋的出現。

事件曝光，掀起網友紛紛留言討論，不少人認為高女宣稱「22年不曾卸妝」未免太過誇張，認為她的臉有不少整容手術痕跡，在手術前不可能允許她不卸妝。還有人指出，她臉部的狀況似乎有些類似水光針注射後出現的病毒感染或是過敏反應。

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