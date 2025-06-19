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幽靈槍氾濫！　BBC：社群平台成3D列印槍枝交易溫床

（圖／達志／美聯社）

▲槍枝。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

3D列印槍枝可能成為全球犯罪分子和暴力極端分子的「首選武器」！這種可自製且難以追蹤的槍械已在多起刑事案件中被查獲，其中包括聯合健康集團（United Healthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）遇害案中，涉嫌使用的3D列印組件槍枝。

BBC的報導，BBC Trending節目組調查發現，3D列印槍枝技術正透過Telegram、Facebook和Instagram等社交媒體平台，以及提供製作指南的網站在全球擴散。常被稱為「幽靈槍」的3D列印槍枝，是種利用3D列印機、可下載藍圖和基本材料就能組裝的不可追蹤武器。這項為規避槍枝管制法律而發展的技術，在過去10年間取得快速進展，最新型號已能連續擊發多發子彈而不會造成塑料部件破裂。

美國槍支管制組織「Everytown」成員蘇普林納（Nick Suplina）指出，3D列印槍枝可能成為暴力犯罪者的理想工具：「材料品質提升、成本下降，加上藍圖取得門檻極低，這些因素正在改變犯罪生態。」

BBC Trending的調查始於Instagram和Facebook上的槍枝廣告。2024年10月，監管科技公司的非營利組織「科技透明計劃」（Tech Transparency Project）發現Meta平台出現數百則違反政策的槍械廣告，包括3D列印槍和其他幽靈槍廣告。Meta當時拒絕對此發表評論。數月後，BBC Trending仍發現類似廣告存在於Meta的廣告資料庫中。

這些廣告多將潛在客戶導向Telegram或WhatsApp頻道。在Telegram上，BBC記者發現多個展示各類待售槍械的頻道，部分明顯屬3D列印產品。其中一個擁有逾千訂閱者的帳號「傑西」（Jessy）聲稱能全球運送武器。

為驗證其真實性，BBC Trending以買家身份聯繫該帳號，詢問是否願意冒險將3D列印槍枝走私至英國。1小時內，對方即報價「解放者」手槍（The Liberator），以及「格洛克轉換套件」（Glock switch）這種有時也採用3D列印的小零件，據悉它能將手槍改造成全自動武器。而由「加密無政府主義者」威爾遜（Cody Wilson）於2013年設計的「解放者」，是全球首款廣泛流通的3D列印單發手槍。

傑西聲稱能突破英國海關檢查，要求以比特幣支付160英鎊，後又建議轉賬至1個無法追蹤的英國帳戶。當BBC記者表明身份後，他雖承認在英國銷售武器違法，卻毫無悔意地表示：「這就是我的生意，在網上賣些『皮帶』（武器的黑話）。」BBC指出，他們未實際完成交易以驗證其說法。儘管其態度表明這可能只是場騙局，但能在Meta平台投放廣告並透過Telegram運作，凸顯出真實槍械販子可能利用的監管漏洞。

Meta回應BBC查詢時表示，相關廣告「已依政策自動停用」，列入廣告資料庫「不代表廣告仍在展示」。Telegram則稱已主動封禁「傑西」的帳號，發言人強調：「服務條款明確禁止武器交易，一經發現立即刪除。配備AI工具的審核團隊每日主動監測平台公開區域並處理舉報，已移除數百萬條有害內容包括武器銷售。」

然而，更令人憂慮的是，獲取3D列印槍枝無須透過社交媒體購買成品。例如可實體化、3D列印的半自動手槍口徑卡賓槍「FGC-9」，就只需3D列印塑料件與改造金屬部件即可組裝，完全不需要商業流通的槍械零件。不過倫敦國王學院（King's College London）研究員巴斯拉博士（Dr Rajan Basra）則認為，「你基本上就是在扮演DIY槍匠，但絕非像用辦公室印表機列印A4紙那麼簡單。」

BBC補充，目前多個網站提供免費的3D列印槍枝逐步教程與可下載藍圖，其中1份指南便出自佛州槍權律師拉羅西埃爾（Matthew Larosiere）之手。他與全球3D列印槍枝社群關係密切，該組織的許多美國成員將《美國憲法第二修正案》的持槍權視為基本人權。

面對BBC質疑為何散佈致命武器的製作資訊，拉羅西埃爾辯稱：「這只是資訊，是0與1的組合。這些資訊的用途讓你感到不安，我理解也同情這種感受，但不能因此就否定其作為資訊的本質。」當被問及若這種「資訊」的流通導致校園槍擊案時，他回應：「感謝上帝這種事尚未發生」，它甚至以緬甸為例，稱3D列印槍枝在當地發揮了「正向的作用」。

緬甸是目前已知唯一將3D列印槍枝投入實戰衝突的地區。反抗軍使用「FGC-9」對抗軍政府的案例已被廣泛報導。但BBC緬甸語組記者Hnin Mo發現，多支反抗部隊已停止使用這類武器。儘管他們在2022至2023年間生產了數百支成本僅黑市機槍1/10的FGC-9，但軍政府對膠水、金屬等關鍵材料的嚴控，使得3D列印槍逐漸遭淘汰。

緬甸的案例揭示了現階段3D列印槍枝在軍事應用上的局限性，但其在全球擴散的趨勢卻不容忽視。多國正研擬將持有武器藍圖入罪化的法律，也有呼聲要求3D列印機廠商仿效普通印表機的防偽鈔技術，禁止打印槍支部件，然而這些措施的實際成效仍有待觀察。

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