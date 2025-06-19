陸廠緊急召回49萬台行動電源　他想起上月旅日「充一半爆炸」

▲行動電源充電到一半爆炸，燒毀民宿地板。（圖／翻攝極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廠商羅馬仕（ROMOSS）日前緊急召回49萬個有自燃風險的行動電源，近日有一名大陸網友發文表示，他買的就是羅馬仕的行動電源，不久前赴日本旅遊時，充電到一半突然爆炸，還在民宿引起火災。

根據《極目新聞》報導，網友提到，今年5月25日，他去日本旅行，入住大阪花園町的一家民宿，當地時間早上6點多，半睡半醒間，突然聽到「嘭」一聲異響，感覺到一股熱氣，驚醒後發現充電到一半的行動電源已經起火。

網友急忙拔掉插座，怕火燒到床上的被子，又把行動電源甩在地上，用鞋子去拍打滅火，但沒有奏效，鞋子也損壞了。

▼網友在網路上購買羅馬仕行動電源。（圖／翻攝極目新聞）



網友說，第一次遇到這種情況，當時也比較慌亂，想去找滅火器，但由於是第一天入住，沒摸清滅火器位置沒找到，「中間耽誤了三、四分鐘，回去的時候發現行李箱也著火了，就先用水把行李箱的火滅了。」

網友指出，由於找不到滅火器，又擔心整個房間燒起來，他最後用水把火全滅掉了。

根據網友拍攝的影片，房間內一塊約半平方公尺的地板損壞嚴重，兩側的屋頂被濃煙部分熏黑。事發後，民宿老闆出具了報價單，地板更換和垃圾處理大約8000元人民幣（約3.3萬元新台幣）。

羅馬仕16日發出公告，宣布即日起回收2023年6月5日至2024年7月31日期間製造的部分行動電源，涉及3個型號：PAC20-272、PAC20-392、PLT20A-152，共計49.1745萬台。

▼羅馬仕行動電源今年3月在飛機上爆炸，燒毀行李架。（圖／翻攝微博）

