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誤吞魚刺！X光找不到 「2週後從她脖子插出」...驚悚畫面曝

▲▼ 。（圖／）

▲魚刺竟從脖子皮膚穿出。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

泰國一名45歲婦女日前誤吞魚刺，由於當時無法即時取出，沒想到2週後魚刺卡在喉嚨深處，最後竟刺穿喉嚨黏膜、穿透頸部皮膚，從脖子外側冒出，讓醫師看了都倒抽一口氣，緊急替她手術，在取出近2公分長魚刺後，才結束這場痛苦歷程。

根據泰國《Workpoint News》報導，女子桑蘭（Samran Bubpha-art，音譯）的丈夫蘇利延（Suriyan Bubpha-art）16日透過臉書發文，並附上照片，提醒民眾食用魚類時務必小心魚刺，否則一旦誤吞，可能造成嚴重傷害。

蘇利延表示，當時桑蘭正在享用家中煮的魚湯，意外吞下藏在魚肚裡的魚刺，立即感到喉嚨劇痛。根據家中長輩傳統經驗，夫妻倆嘗試吞飯與吞其他食物、按壓口腔深處的患處，但情況未改善，魚刺反而深陷。

兩人隨即就醫，醫師安排X光檢查卻未發現異物，懷疑魚刺已排出，建議回家觀察。然而約兩週後，桑蘭頸部出現腫脹與劇痛，表面看似甲狀腺發炎，甚至一度擔憂為腫瘤。夫妻再次返院，醫師進一步檢查仍一時無法判斷異常。

直到數日後，桑蘭脖子皮膚竟出現異物突起，竟是魚刺已穿透黏膜與皮下組織，從脖子外側露出。醫院緊急安排手術，順利將近2公分長的魚刺取出，避免更大傷害。

桑蘭丈夫分享了魚刺突出的照片，以此作為警示，呼籲人們吃魚時要小心，「這是一件很簡單的事情，但卻可能造成嚴重傷害。我們只是希望其他人能夠提高警惕。」

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