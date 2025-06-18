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社會 社會焦點 保障人權

科技員工撞樹癱瘓失語　媽媽提告縣府求償千萬國賠

▲樹，上吊。（圖／CFP）

▲雲林1名卓姓騎士撞上一棵連根拔起倒臥馬路的路樹，腦部重創，法院判雲林縣政府須賠750萬。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／雲林報導

雲林卓姓男子騎機車行經虎尾市區，撞上橫倒路中的行道樹，腦出血、右半身癱瘓並失語，生活全需看護照顧。卓男因腦傷遭監護宣告，由母親提告向縣府求償1737萬元。法院認該樹連根拔起並非單純天災，縣政府對公共設施管理確有疏失，應負國賠責任，但也認卓男騎車未注意前方狀況有過失。故判雲林縣政府應賠償759萬2288元，全案可上訴。

2022年12月17日晚上6時53分，當時37歲的卓男原為科技公司員工，騎車沿虎尾鎮虎興北路由東往西行駛，行經500010號燈桿旁時，撞上一棵自根部整棵倒塌、橫臥在車道上的台灣欒樹，當場人車倒地。卓男傷勢嚴重，除創傷性蜘蛛網膜下出血外，還併發右側錐體動脈血栓與腦幹缺氧，最終右側偏癱並失語，雖經多次手術治療，仍無法恢復行動與語言能力，需終身仰賴看護照顧。

卓男因意識受損無法處理自身事務，經法院裁定為受監護人，由其母親擔任法定代理人，並委由法扶律師提起國家賠償訴訟，向雲林縣政府求償共計1737萬餘元，包含醫療費、交通費、看護費、勞動能力損失，以及精神慰撫金200萬元，同時主張，事發路段行道樹整棵倒塌佔據車道，縣府未設警示也未即時排除障礙，構成公共設施管理疏失。

雲林縣政府則抗辯，事故當天風速達每秒18.5公尺，已達蒲福風級第8級大風，應屬自然不可抗力因素，非人為管理疏失所致；且倒塌路樹於2012年種植，案發當年也曾由承包廠商進行修剪，並無維護不當之處。

法官不採信縣府說法，指出18.5公尺的風速頂多吹折小樹枝，尚不足以造成樹木「連根拔起」倒塌，判斷應係根基不穩或腐蝕所致。雖縣府有委託廠商修剪，但未定期巡查、未對根部進行檢查與加固，也未設置警示標誌或排除障礙物，顯見管理不周，應負國家賠償責任。

法院審酌卓男傷勢嚴重，需終身聘僱看護，且完全喪失勞動能力，綜合醫療費、交通費、復健輔具、看護費、勞動能力損失及精神慰撫金200萬元後，認定總損害為1518萬餘元；但法官也解釋，卓男當時騎車未注意車前狀況，對事故有50％過失，依法減半後，故判雲林縣政府應賠償759萬2288元，並自2024年11月8日起按年息5%計算利息至清償日止。

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