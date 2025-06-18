大尺度Coser突公開戀情　認3人行「有兩個老公」：彼此真誠很乾淨

▲張慕潔自曝有兩個老公。（圖／翻攝自張慕潔FB）



記者施怡妏／綜合報導

以Cosplay走紅的張慕潔，常分享大尺度的性感照片，FB擁有17萬追蹤，日前突然公開戀情，身邊有兩位非常愛她的老公，一位是玩遊戲認識的，另一位則是從粉絲變成另一半，「我愛我兩位老公」，三人彼此真誠相待，因為工作通勤考量的關係，每周會有三天住在一起，「這比很多所謂『正常』的關係都乾淨。」

「Mokit Cosplay - 慕潔」張慕潔活躍Cosplay圈，近日突然發文分享感情狀態，身邊有兩位愛她的老公，一個是透過遊戲認識，「超級愛我、非常懂我，我只要一點點不耐煩，他都能立刻察覺」；另一個原本是她的粉絲，「超理性又自律，我情緒波動時都靠他穩住，總是會用行動證明他多愛我。」

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張慕潔坦言，三人彼此真誠相待，比很多所謂「正常」的關係都還要乾淨，因為工作通勤考量的關係，三人每周五、六、日都住在一起，「我睡中間，有一位手比較耐壓，但酸了就去壓另外一邊的手」，對於現在的感情生活非常滿意，她直呼很幸福，「配偶欄上沒有名字，因為會犯法，但在我的認知上，他們就是我的終身伴侶。 」

她也透露，「其實他（第一位老公）以前訪談說過，他認為自己不完美，有一些另外一位剛剛好補足，另外是他也會想試試看三人行， 現在滿足完心願，但看相處沒什麼問題就持續著了。」

消息曝光，引起大批粉絲討論，張慕潔無奈嘆，「我覺得我公開關係，總比騙你們我單身好吧」。也有網友提問，有沒有考慮加第三位老公？張慕潔搖頭喊沒有，「科普一下，這種開放式關係都要坐下來開會，在關係裡面的全部人都知道，且贊同才會有新人加入喔。」