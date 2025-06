Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

▲奧特曼爆料,Meta開出1億美元,試圖挖角他的員工。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)爆料,Meta試圖挖角他的員工,不惜祭出最高1億美元的簽約獎金,甚至更高額的年薪等優渥條件。對此,奧特曼卻大開嘲諷,甚至直言祖克柏(Mark Zuckerberg)的公司不擅長創新。

奧特曼在他兄弟主持的podcast頻道「Uncapped」表示,儘管Meta試圖從OpenAI挖角很多人,但「目前我們最優秀的人才都沒有接受職缺」。

奧特曼相信,OpenAI的創新文化,一直是該公司成功的重大關鍵,而Meta目前的AI研發不如預期。他表示,自己尊敬Meta的很多特點,包括「積極進取和不斷嘗試新事物的態度」,但不認為「他們是一間擅長創新的公司」。

