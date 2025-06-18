Meta開出「1億美金」挖角OpenAI員工　奧特曼酸爆祖克柏

▲奧特曼爆料，Meta開出1億美元，試圖挖角他的員工。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）爆料，Meta試圖挖角他的員工，不惜祭出最高1億美元的簽約獎金，甚至更高額的年薪等優渥條件。對此，奧特曼卻大開嘲諷，甚至直言祖克柏（Mark Zuckerberg）的公司不擅長創新。

奧特曼在他兄弟主持的podcast頻道「Uncapped」表示，儘管Meta試圖從OpenAI挖角很多人，但「目前我們最優秀的人才都沒有接受職缺」。

奧特曼相信，OpenAI的創新文化，一直是該公司成功的重大關鍵，而Meta目前的AI研發不如預期。他表示，自己尊敬Meta的很多特點，包括「積極進取和不斷嘗試新事物的態度」，但不認為「他們是一間擅長創新的公司」。

New episode of Uncapped with @sama. Enjoy ???? pic.twitter.com/2IxYt3B4Gm — Jack Altman (@jaltma) June 17, 2025

奧特曼表示，Meta提供鉅額、預付、有保證的薪酬，但此策略會讓人們從真正的工作中分心，也無法建立起真正促成成功的文化，「我認為很多人、包括Meta在內，都在說『我們只是想要複製OpenAI』。這基本上是行不通的。你總是跟著競爭者走，就無法建立起一種學習創新的文化。」

與此同時，Meta執行長祖克柏加大發掘AI人才，最近才以140億美元天價，聘請28歲的Scale AI創辦人兼執行長汪滔（Alexandr Wang）。針對奧特曼的最新發言，Meta及祖克柏都尚未發布任何回應。