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社會 社會焦點 保障人權

1500萬交保！前刑事戰將40小時終籌到錢　估中午過後離開看守所

▲▼家屬完成辦保，林明佐將於中午後離開看守所。（圖／民眾提供、ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

前刑事局警政監林明佐涉入九州博弈網站案涉貪4451萬元，今年3月法院裁定以1200萬元交保，當時林明佐花了3天將錢湊齊，在交保期限的最後1天完成交保手續走出看守所；經檢方抗告，4月交保撤銷，林又遭羈押，本月初延押庭林稱自己是「半殘之人」請求保外就醫，法院9日裁定續押，但11日更裁以1500萬元交保。林這次僅約40小時就將錢湊足，今天（13日）稍早家屬完成辦保，預計中午過後將步出看守所。

據了解，林上次交出的1200萬元具保金額，經撤銷、續押後，林的家屬已向台中地院領回該次交保金。這次林在本月初的延押庭中，提出希望降低交保金，願提出500萬元到800萬元具保，但遭法院駁回；林抗告再提願以1500萬元交保，法院11日裁准。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

台中地院認為，林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，且為控制腫瘤生長速度，避免導致不可逆之身體狀況惡化，上述治療有其必要急迫性等情。

地院審酌，台中看守所無法提供被告至醫療中心接受上開治療，而林明佐目前雙肢無力、無法獨力行走之情，林明佐現因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療，顯然難以痊癒。

地院裁定林明佐於提出新台幣1500萬元之保證金後，准予停止羈押，且自停止羈押之日起限制住居，並限制出境、出海8月，每週一、三、六至指定警局報到1次。

另外需要每日上午7時至12時，在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機，拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向本院報到8月，不得從事與治療目的顯然無關之活動，得抗告。

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