南投營北國中舞龍隊將赴荷蘭演出　夜光舞龍、客家舞龍曝光

▲營北國中舞龍隊受邀赴荷蘭演出，南投縣長許淑華親自點睛授旗。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

營北國中舞龍隊舞上國際舞台，將於6月22日受邀遠赴歐洲、參與荷蘭第58屆「Op Roakeldais國際民俗藝術節」，也是該藝術節創辦以來首度邀請臺灣團隊；南投縣長許淑華日前親自為營北舞龍隊，也為新龍「點睛」，期許學生舞出文化自信、讓世界看見臺灣的美。

縣府指出，營北國中舞龍隊去年赴歐參加波蘭國際民俗藝術節後，廣受各國歡迎和好評，今年也進一步正式受邀、參與於荷蘭北部村落Warffum舉辦的Op Roakeldais藝術節；授旗儀式於10日在營北國中舉行，舞龍隊也展示出國使用的舞龍道具，包括中華性德修緣協會捐贈全新「夜光舞龍」、苗栗三義鄉知名的「舞。空。術。龍藝」團隊導演劉士毅為孩子量身打造的「客家舞龍」。

許淑華則當場親筆寫下「龍耀啟航、南投之光」，包括縣議員林儒暘、簡千翔等人也到場，肯定營北國中舞龍隊的表現，並給予加油、打氣，希望讓孩子們帶著最真摯的祝福登上國際舞台；對於贊助及支持者，許淑華也代表頒給感謝狀。

許淑華表示，營北國中舞龍隊今年受邀到荷蘭參加藝術節活動，其成員有些是高中生，有些是大學生，學長姊回學校帶著學弟妹一起練習，舞出自己的青春、展現團隊的秩序與傳承，是課堂上無法呈現的學校風景；他期待孩子們每次的展演都能為自己的成長留下美好記憶，不只肩負文化傳承的使命，也要學會用國際的眼光看見世界、從中汲取成長的力量，並帶著台灣的榮耀，讓荷蘭的朋友驚豔。