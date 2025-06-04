200年前保險套曝光！長度20公分　上面還畫裸女圖

▲荷蘭博物館展出200年前的保險套。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）近日展出一件罕見的「19世紀保險套」，不僅歷史超過200年，更因上頭描繪一位半裸修女與三位神職人員的情色畫作而引發熱議。這件長約20公分的保險套，據信製於1830年左右，是以羊的盲腸製成，極可能是當年妓院的紀念品之一。

根據《每日郵報》報導，這件展品是博物館最新開幕的《安全性行為？》（Safe Sex?）展覽一部分，主題聚焦19世紀的性工作與性健康文化。館方表示，這款保險套一方面透露出當時對性健康的關注，另一方面也展現了當時社會在性議題上的戲謔態度。

▲保險套上畫有一位修女與三名神職人員的情色圖像。（圖／達志影像／美聯社）



保險套上畫有一位修女與三名神職人員的情色圖像，並用法文寫著「這是我的選擇」（Ceci est mon choix），被認為是在向印象派畫家雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的名作《帕里斯的審判》致敬。

策展人澤倫（Joyce Zelen）指出，這種對希臘神話的隱喻暗示，保險套的擁有者很可能是當時社會地位頗高、受過良好教育的人，「我們相信，會擁有這件保險套的人，應該是見多識廣、知識程度相當高。」

在1839年硫化橡膠（vulcanised rubber）尚未問世前，保險套主要以亞麻布、動物膜，甚至龜殼製成，但這些材質在防止性病傳播或避孕方面效果有限。

報導指出，該文物去年11月在哈倫（Haarlem）一場拍賣會上，以1000歐元（約新台幣3萬5千元）購入，經過紫外線檢測，初步判斷從未實際使用。

澤倫表示，「這件保險套製作的1830年代，當時使用保險套仍不被社會認可，尤其是教會相當反對。它們大多只能在妓院或理髮店私下購買，但也有少數報導指出，某些高級店鋪提供客製服務。」

澤倫笑說，「目前還不清楚畫中修女究竟是指著禿頭男、瘦子，還是那位略顯豐腴的男士，這樣的模糊設計，讓任何類型的男性都能對號入座，產生共鳴。」