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弄髒尿布「被放進熱水裡」！8個月男嬰燙傷亡　生母行兇被捕

▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男嬰弄髒尿布，被媽媽放進熱水中。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

美國德州霍克斯（Hooks）日前發生恐怖命案，21歲女子克莉蒙斯（Jatoria Cleamons）不滿8個月大的兒子弄髒尿布，竟將孩子放進滾燙的熱水中，導致孩子傷重身亡。目前克莉蒙斯已被逮捕，案件仍在調查中。

綜合外媒報導，案件發生於今年2月4日，當日霍克斯警方與鮑伊郡（Bowie County）警長辦公室的副警長接獲緊急醫療協助通報，趕抵位於霍克斯肯尼迪圓環100號的住處時，發現急救人員正在替一名8個月大的嬰兒進行心肺復甦術，但最終仍無法救回該名男嬰。

當地治安法官傑伊・沃麥克（Jay Wommack）當場宣布嬰兒死亡，並指示將遺體送往西南鑑識研究所進行驗屍。

▲▼尿布。（圖／取自Pixabay）

▲男嬰弄髒尿布，被媽媽放進熱水中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

隨後，霍克斯警方聯合鮑伊郡地檢署與特克薩卡納市警方展開協同調查。克莉蒙斯向調查人員供稱，自己當時住在特克薩卡納（Texarkana），曾在為兒子洗澡時，因為他在尿布中排便，心生惱怒，竟將兒子放入燙水中，導致他全身多處灼傷。男嬰於事件約兩週後，在克莉蒙斯暫住霍克斯親戚家時死亡。

根據驗屍結果，男嬰的死因被列為「熱傷害（燙傷）」，死因方式則判定為「他殺」。警方經過調查，13日依照傷害兒童、過失殺人等罪名，將克莉蒙斯逮捕，全案仍在調查中。

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