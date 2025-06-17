不只停火！川普要伊朗「徹底放棄核武」　警告若攻擊美軍後果嚴重

▲ 川普提前返美，17日將坐鎮白宮戰情室。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普提早結束G7峰會行程，16日深夜從加拿大返美途中明確表示，他要的並非單純的停火，而是伊朗「徹底放棄核武」，以求「真正終結」伊朗問題。針對以伊衝突，川普認為目前沒有任何一方有停手跡象，預測未來2天內局勢將持續升溫。

CBS資深白宮記者雅各布（Jennifer Jacobs）在X披露，川普在空軍一號上向媒體表示，「我並沒有說我在尋求停火」，並稱他要的是「真正的終結」，即伊朗完全放棄核武。被問及美國介入是否能摧毀伊朗核計畫時，川普回答，他希望伊朗核計畫「在那之前就被消滅」。

川普解釋，他呼籲從德黑蘭撤離的原因是「希望人們安全」，而他必須待在白宮而非加拿大，才能即時掌握情勢，不必仰賴電話。他預測以色列短時間內不會減緩對伊朗攻勢，「未來2天內你們就會知道了，你們很快就會知道，目前為止沒有人放慢速度。」

針對是否派中東特使威特科夫（Steve Witkoff）或副總統范斯（JD Vance）與伊朗人員會晤，川普回答，「我可能會」，但「這取決於我回去之後發生什麼事。」

至於美方是否受到威脅，川普稱伊朗很清楚不能攻擊美軍，「若對我們的人出手，美國會非常嚴厲回應。」但他拒絕透露參謀長聯席會議主席或國防部長是否提出以防伊朗攻擊美軍基地的計畫，「我無可奉告。」