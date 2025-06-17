　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只停火！川普要伊朗「徹底放棄核武」　警告若攻擊美軍後果嚴重

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普提前返美，17日將坐鎮白宮戰情室。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普提早結束G7峰會行程，16日深夜從加拿大返美途中明確表示，他要的並非單純的停火，而是伊朗「徹底放棄核武」，以求「真正終結」伊朗問題。針對以伊衝突，川普認為目前沒有任何一方有停手跡象，預測未來2天內局勢將持續升溫。

CBS資深白宮記者雅各布（Jennifer Jacobs）在X披露，川普在空軍一號上向媒體表示，「我並沒有說我在尋求停火」，並稱他要的是「真正的終結」，即伊朗完全放棄核武。被問及美國介入是否能摧毀伊朗核計畫時，川普回答，他希望伊朗核計畫「在那之前就被消滅」。

川普解釋，他呼籲從德黑蘭撤離的原因是「希望人們安全」，而他必須待在白宮而非加拿大，才能即時掌握情勢，不必仰賴電話。他預測以色列短時間內不會減緩對伊朗攻勢，「未來2天內你們就會知道了，你們很快就會知道，目前為止沒有人放慢速度。」

針對是否派中東特使威特科夫（Steve Witkoff）或副總統范斯（JD Vance）與伊朗人員會晤，川普回答，「我可能會」，但「這取決於我回去之後發生什麼事。」

至於美方是否受到威脅，川普稱伊朗很清楚不能攻擊美軍，「若對我們的人出手，美國會非常嚴厲回應。」但他拒絕透露參謀長聯席會議主席或國防部長是否提出以防伊朗攻擊美軍基地的計畫，「我無可奉告。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員解答
總統府問「柯文哲能閉門黃國昌不行？」　民眾黨回擊
總統府：蔡柯見面也是閉門　「柯文哲可閉門，為何黃國昌不行？」
搭飛機驚見「導彈齊發」！　罕見畫面曝光
快訊／板橋分局遭大動作搜索！2警被帶走
120元便當出現「一整隻蟑螂」　台鐵道歉：全面清消改善

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

30分鐘談判破局？　川普鬆口：「仍有可能」與日本達成關稅協議

不只停火！川普要伊朗「徹底放棄核武」　警告若攻擊美軍後果嚴重

牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍

泰38歲男染「恐怖噬肉菌」暴斃長途巴士！　屍檢曝死因

伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器

快訊／印航空難5天後「同航班」又故障！　緊急取消原因曝光

伊朗封鎖領空！日本擬改走陸路　「從2國」撤離僑胞

阿湯哥《捍衛戰士》名機燒毀！伊朗F-14「慘淪火球」　驚悚畫面曝

怒火攻心！金建希「緊急住院」離譜原因曝　尹錫悅探視死守病榻

快訊／才剛上任！　以色列宣布擊斃「伊朗軍方最高階將領」

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

30分鐘談判破局？　川普鬆口：「仍有可能」與日本達成關稅協議

不只停火！川普要伊朗「徹底放棄核武」　警告若攻擊美軍後果嚴重

牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍

泰38歲男染「恐怖噬肉菌」暴斃長途巴士！　屍檢曝死因

伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器

快訊／印航空難5天後「同航班」又故障！　緊急取消原因曝光

伊朗封鎖領空！日本擬改走陸路　「從2國」撤離僑胞

阿湯哥《捍衛戰士》名機燒毀！伊朗F-14「慘淪火球」　驚悚畫面曝

怒火攻心！金建希「緊急住院」離譜原因曝　尹錫悅探視死守病榻

快訊／才剛上任！　以色列宣布擊斃「伊朗軍方最高階將領」

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇　小改新鮮感大升級

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

大學眼科微創近視雷射助攻　王齊麟視力清晰攻防更精準

台南文化局科長被爆料公車私用　林燕祝要求查處

陳歐珀涉收賄遭羈押提抗告　高院法官認「有高度逃亡風險」駁回

出生年分有「6」點豬肋排送炸蝦　FRIDAYS 60周年優惠到8月底

高雄大樹黑色光電板「吃掉山林」藏滅村危機　陳其邁：停工徹查

以伊衝突中東危機升高！　對國際政經體系構成嚴重挑戰

南投選委會又出包！馬文君游顥傻傻分不清楚　議員批：挖坑給民眾

【台中黑戶爸找到了】他透露沒報戶口原因：不知道怎麼處理

國際熱門新聞

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

不是為停火急返美　川普：事情比那大多了

川普急返美　下令國安會前往白宮戰情室

即／以色列宣布擊斃「伊朗最高階將領」

伊朗發動新一輪空襲：將持續轟炸直到天亮

狂轟伊朗卻無退路　以色列陷「雙線作戰」

飛彈碎片卡進大腿！以色列空襲伊朗224死

小偷家搜出女頭蓋骨！竟是失蹤7年21歲女

美31架空中加油機部署歐洲　航母前往中東

水原一平入監服刑　關押地點曝

以色列空襲伊朗國家電視台大樓

川普集團推川普手機　售價1.4萬外觀曝光

好市多上班第1天就想辭職！　美21歲男崩潰

直播嗆聲慘被炸！以色列空襲伊朗國營電視台　女主播秒變臉落跑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面