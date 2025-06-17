騎士停等禮讓遭後車追撞　一查駕駛無照！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）明知自己的駕駛執照被吊銷，仍在2023年11月間開車上路，結果撞上一名停等禮讓其他車輛的騎士，導致騎士腦震盪、全身多處挫傷。基隆地院法官日前審理此案，並依汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車而犯過失傷害罪，判處阿榮有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿榮自知無照仍開車上路，結果發生追撞事故，造成騎士受傷。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2023年11月間無照駕駛一輛租賃小客車外出，並沿著基隆市安樂區麥金路往八堵方向行駛，途中行經一間加油站，他本應與前車保持安全距離，卻在道路有照明、路面無缺陷、視距良好的情況下，撞上前方的機車騎士。

當時，該名機車騎士看見加油站有其他車輛要開出來，便停等禮讓，沒想到卻遭阿榮從後方追撞，當場人車倒地，撞到路邊的路緣石，導致腦震盪、其他特定顱內損傷、頸部挫傷及背臀部挫傷。

阿榮在事故發生之後，主動向到場處理的警員承認肇事，面對偵訊時，也對於上述犯行坦承不諱。

基隆地院法官認為，阿榮明知自己的駕駛執照被吊銷，仍無照開車上路，又因未注意車前狀況、未與前車保持安全距離，釀成本案車禍事故，造成騎士受傷，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，最終依汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車而犯過失傷害罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。