超商包裹可外送到家！7-11免證件取貨擴大　全家限時免運　　

▲全家包裹取件服務擴大，除了可外送，還有限時免運。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

網購族、懶人福音來了！針對618購物節，超商近來紛紛將「包裹取件」服務擴大，7-11除了擴大免帶證件的「零元取件認證」，還可將包裹外送到家。全家近日打造「多件包裹合併快取」功能，幫消費者更省時；另有「零元包裹外送併買」服務，除了可將包裹、商品一起外送，7月31日前祭出免運優惠。

▲7-11取件服務擴大。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●零元取件服務擴大

7-11自2018年起首創推出OPENPOINT會員「零元取件認證」領取包裹，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等，受到網購族愛用，至今已有超過近300萬人次體驗。

即日起「零元取件認證」服務再擴大，於海內外超過6萬間電商平台購買商品後，採線上付款、選擇7-ELEVEN門市取件，綁定會員即可於OPENPOINT APP取得「零元認證條碼」，免帶身分證、健保卡，就能到指定門市領取包裹，解決消費者零元包裹取貨時無法親領、未攜帶證件痛點。

●零元包裹外送到家

7-ELEVEN串連foodomo外送平台，首創「零元包裹外送到家」，在家就可一指操作，選擇將已抵達超商的零元包裹外送到家（需支付外送費用），也可同步併買門市商品，無需親自前往門市，無論包裹即將逾期、外出不便，或需他人代收，皆可透過該服務輕鬆搞定。

▲7-11「零元取件認證」服務再擴大。（圖／業者提供）

●會員訂閱制送60元寄件折抵、網購免運券

全新推出的「OPEN!PRIMA會員訂閱制」服務至今上線不到2個月，超過2萬名會員訂閱，6月因應618網購季，更新增多項電商專屬好康。其中最受訂閱會員喜愛的「交貨便60元寄件手續費折抵金」，每月可享免費寄件2次外，即日起更陸續推出指定通路加碼優惠，攜手網購平台推出超值優惠券，包含像是全站超取免運券、免費領購物金、折價券等，替網購族省錢。

▲7-11會員訂閱制，送寄件運費折抵。（圖／業者提供）

●取件優惠

自6月18日至6月29日，7-11 推出長達12天「網購選7-ELEVEN取貨，贈5元購物金」活動，領取包裹時就能獲得購物金回饋。

另外選擇7-11「網購取貨付款」，可將OPENPOINT點數當作現金，折抵包裹費。7-ELEVEN與超過6萬多家海內外電商平台合作，凡於參與合作商家網購下單選擇7-ELEVEN取貨付款，到店領取包裹結帳時出示會員憑證，即可以1點OPENPOINT點數折抵1元貨到付款金額。推出以來，已為會員每年累積節省上千萬元費用。

7-ELEVEN「安心取」服務也響應政府反詐騙政策，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」協助防範詐騙包裹。

▲全家包裹取件服務擴大，還可外送到家。（圖／業者提供）

★全家

●免帶證件包裹快取

全家2021年推出「包裹快取條碼」服務，只要是零元包裹，僅需出示APP條碼，免帶證件就能取貨，當時在疫情期間，滿足居家隔離民眾的取件需求。

後續更於APP推出「包裹」專區，陸續整合「跨平台包裹動態查詢」、「包裹預約自取」等服務，從物流追蹤、取貨排程、爭議退貨，到包裹管理，全面提升查詢與操作的便利性。消費者除了可追蹤包裹進度，還能預約安排取貨時間，更省時。

●包裹外送限時免運

全家今年1月起推出「零元包裹外送併買」服務，無論是包裹忘記取，或是下班回家懶得出門，只要打開會員APP「包裹」專區，選取「包裹外送」功能，透過「選取外送包裹、填寫外送地址、預約到貨時間、加購店內商品」簡單4步驟，便可將零元包裹與店內商品一起送到家，即日起至7月31日前更享包裹外送免運優惠。

▲全家今年5月起打造全新「多件包裹合併快取」功能。（圖／業者提供）

●多件包裹合併快取

今年5月起更打造全新「多件包裹合併快取」功能，針對過往消費者到店領取零元包裹時，多件包裹需多次過刷條碼的痛點改善，消費者僅需取貨前開啟全家APP「包裹」專區，勾選欲領取之包裹，再出示「多包裹快取條碼」給店員過刷，即可完成取件，取貨流程更快速。



●取件優惠

因應618年中購物節熱潮，「全家Fun心取」再推會員獨享取件好康，即日起至6月24日，會員於全家店舖完成網購包裹取件，即可獲得夯品兌換券好禮2選1，可選擇「19元兌換Fami!ce霜淇淋1支」或「9元加購FamiCollection超柔抽取式衛生紙（110抽）1包」。

「全家fun心取」同步打造「爭議包裹退貨申請平台」，若遇疑似詐騙爭議包裹，且物流廠商為全家合作夥伴，只要兩步驟即可完成退貨。