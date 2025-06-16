新冠疫情估6月底飆高峰　疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔為2個月

▲新冠JN.1疫苗2劑接種間隔建議，即日起縮短為2個月。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠肺炎疫情上升，衛福部疾病管制署預估六月份仍呈上升趨勢，高峰預估將落在六月底、七月初，因此於日前宣布將先前建議之2劑新冠JN.1疫苗施打間隔6個月時間，調整為間隔至少2個月(60天)。

依據疾管署資料統計，今年新冠併發重症本土病例累計766例，其中109例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成，該署也自6月11日起將兩劑施打間隔時間建議縮短。

南投縣衛生局也持續呼籲符合接種資格民眾踴躍接種，符合接種資格對象如下：一、 65歲以上長者(含55-64歲原住民)；二、 出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者；三、 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者；四、 器官移植患者/幹細胞移植患者；五、 中度/嚴重先天性免疫不全患者；六、 洗腎患者；七、 人類免疫缺乏病毒感染患者；八、 過去6個月內接受化療或放療者；九、 其他經醫師評估免疫不全或免疫力低下者；十、 目前正使用高度免疫抑制藥物者。

縣府衛生局提醒，若有感染症狀（如咳嗽、發燒、喉嚨痛)，務必佩戴好口罩、注意手部清潔消毒、避免出入人多密閉場所、建議迅速就醫並在家休息；若有相關疑問，請民眾逕洽該縣疫苗合約院所預約，或至衛生局網站查詢(南投縣COVID-19疫苗接種合約院所：https://ntshb.tw/hc03deafB )或撥打防疫專線：049-2220904。