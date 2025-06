他貼出「2條線確診照」各地網友狂恭喜　樂團主唱：我放溫度計也是

▲快篩試劑。(示意圖/記者吳康瑋攝)

記者曾筠淇/綜合報導

國內新冠疫情有升溫趨勢,近來有不少民眾只要感覺身體不適,都會用使用快篩試劑,看看自己是否確診了。樂團TRASH主唱阿夜3日透過IG表示,他因為身體不舒服而拿快篩試劑測一下,沒想到「迎來了第三度確診」。只是文章一出,卻吸引不少網友留言道恭喜。

阿夜3日在IG上發文表示,他一早覺得身體不對勁,便拿快篩試劑測一下,沒想到竟然又確診了。接著他就說,為了保護同學的安全和健康,只好取消當天和隔日的活動,很抱歉造成困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但沒想到貼文一出,卻有不少網友留言恭喜懷孕。阿夜昨日也在Threads上發文表示,為什麼他只是PO個確診照,世界各地的人都來朝聖恭喜他懷孕?阿夜也在該則IG貼文下表示,「I'm the first man to get pregnant. Thanks for all the love and support.」

其他網友看到後,紛紛回應「女兒還是兒子」、「充滿愛」、「好好笑我要瘋掉了」、「路過,恭喜」、「真的什麼文都有欸,好酷」、「說好的男生不會懷孕呢」、「會懷孕的男人最香了」。宇宙人主唱小玉也留言表示,「我之前放溫度計也是???」