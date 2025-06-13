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他貼出「2條線確診照」各地網友狂恭喜　樂團主唱：我放溫度計也是

▲快篩陽性即確診自今（26）日起上路。（圖／記者吳康瑋攝）

▲快篩試劑。（示意圖／記者吳康瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內新冠疫情有升溫趨勢，近來有不少民眾只要感覺身體不適，都會用使用快篩試劑，看看自己是否確診了。樂團TRASH主唱阿夜3日透過IG表示，他因為身體不舒服而拿快篩試劑測一下，沒想到「迎來了第三度確診」。只是文章一出，卻吸引不少網友留言道恭喜。

阿夜3日在IG上發文表示，他一早覺得身體不對勁，便拿快篩試劑測一下，沒想到竟然又確診了。接著他就說，為了保護同學的安全和健康，只好取消當天和隔日的活動，很抱歉造成困擾。

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但沒想到貼文一出，卻有不少網友留言恭喜懷孕。阿夜昨日也在Threads上發文表示，為什麼他只是PO個確診照，世界各地的人都來朝聖恭喜他懷孕？阿夜也在該則IG貼文下表示，「I'm the first man to get pregnant. Thanks for all the love and support.」

其他網友看到後，紛紛回應「女兒還是兒子」、「充滿愛」、「好好笑我要瘋掉了」、「路過，恭喜」、「真的什麼文都有欸，好酷」、「說好的男生不會懷孕呢」、「會懷孕的男人最香了」。宇宙人主唱小玉也留言表示，「我之前放溫度計也是？？？」

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