林秉樞告立委案父代出庭　曝兒「意識偶爾混亂寫字亂七八糟」

▲林秉樞父親今（12日）替兒子到台北地院出庭，告立委陳菁徽、名嘴朱凱翔洩個資，應賠償共120萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

立委陳菁徽與名嘴朱凱翔揭發林秉樞打特權疫苗，用林男的接種紀錄翻拍截圖佐證爆料，反因觸犯《個人資料保護法》各被判刑5月，上訴二審高院審理中，林向2人求償共120萬元，今（12日）委託父親代為出庭，雙方都說願調解，法官諭知今年（2025年）9月18日再開庭。

林秉樞父親今庭訊說兒子保外就醫持續復健，意識狀況有比較清楚、偶爾仍會混亂，寫字亂七八糟不像以前清楚，身體不堪出庭或視訊，監所每月固定訪視1次，也覺得他兒子很怪。不過林父說兒子理解委任他出庭意義，今上午還打電話提醒他今天要開庭、別忘記。

法官表明尚未收到林父先前寄出的委任狀，今不准林父擔任兒子訴訟代理人，但准他表示意見，並反覆確認林秉樞精神狀況可否繼續本件訴訟，提醒若有必要，林父可考慮替兒子聲請監護宣告。

▲林秉樞今年（2025年）2月服刑期間因病獲准保外就醫至今。圖為他刑案定讞前到高院出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

林父說本件的刑案3名被告都承認做違法行為，其中被告侯君穎和律師主動約他商談、已賠償和解，陳菁徽、朱凱翔仍主張為社會公益爆料，但2人的律師前次調解時，一直向他說對不起，他覺得案情很明確。

陳菁徽與朱凱翔今都委任律師出庭代打，表示願跟林秉樞和解，請林父提出合法委任狀較安心，此外，刑案二審已排定下月（7月）15日試行調解，預計今年8月7日審結。本件法官給雙方充分協商空間，訂於9月18日上午9點50分再開庭。

林父開完庭表示已幫兒子申請外籍看護，他沒和兒子同住，不透露兒子目前住處，僅重申兒子受很多冤屈與折磨，不過他還是感謝監所將他兒子的性命撿回來、活著就有希望。

現年47歲的林秉樞2021年和時任立委高嘉瑜交往，對高施暴成傷，被依傷害等7大罪名共13項犯行，合併判刑2年9月定讞，2023年10月6日被送進台北看守所內的台北分監服刑，表定今年12月刑滿，但去年底因腎臟病等急症引發血壓偏低、意識異常。

▲名嘴朱凱翔被林秉樞指控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，一審被台北地院判刑5月。（資料照／記者黃哲民攝）

林秉樞被戒護送醫，一度休克、裝上葉克膜救回性命住院，醫師評估在監無法妥善治療，北所今年2月21日准林男保外就醫，限制出境、出海，並責付林父照顧至今，若定期訪視確認林男恢復健康，須回籠繼續服刑，保外就醫天數不計入刑期。

本案源於林秉樞施暴高嘉瑜引發輿論關注，陸續被起底過往諸多爭議行為，包括同年（2021年）7月與10月，疑靠特權插隊接種新冠肺炎莫德納疫苗，立委為此質詢時任衛生福利部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

▲現任立委陳菁徽被林秉樞指控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，一審被台北地院判刑5月。（資料照／記者黃哲民攝）

時任台北市立聯合醫院醫師的侯君穎，同年12月10日用聯醫內部系統私查林秉樞接種新冠肺炎疫苗紀錄，翻拍螢幕截圖傳給陳菁徽，陳再轉傳給朱凱翔，朱2天後（12日）在臉書粉專PO文附截圖爆料林動用政商關係「喬」疫苗，3人因此被查獲。

侯君穎賠償林秉樞28萬元和解，去年8月一審北院依《個資法》判她3月徒刑、緩刑2年。朱凱翔不認罪、堅稱基於公益揭弊，陳菁徽也自認維護公益，一審判2人各5月徒刑、得易科罰金，林秉樞提起本件附帶民事求償，要求陳賠償60萬元，並與朱再連帶賠償60萬元。