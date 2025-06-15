　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

連普丁感到驚詫！　陸官媒分析伊朗：遭遇了「三重背叛」　

▲▼伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

▲伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美伊第六輪核談判原定於今（15）日在阿曼舉行，但以色列在談判前夕對伊朗發動的軍事襲擊，使談判前景急轉直下。《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今也發文分析，標題是《不得不說，伊朗這次遭遇了「三重背叛」》。情報、內部人、鄰國三方面的無情背叛，讓伊朗誤判情勢，目前的結果來看：以色列大喜，川普意外，普京感到驚詫！

《新華網》副總編輯劉洪創辦的時政類微信公眾號「牛彈琴」今發文分析伊朗為何遭到背叛，有三點原因：

第一重，情報背叛。伊朗承認，在以色列發動進攻前，伊朗曾收到「友好國家」警告，但卻未能採取有效防禦措施。具體哪個國家？報導沒有說。

美媒《紐約時報》披露，伊朗領導人誤判了襲擊時間，認為以色列即便發動襲擊，也會在6月15日美伊核談判後，而非在談判前。

從結果看，俄羅斯被騙了，伊朗更被騙了。「可憐，當天伊朗軍方和情報部門還在舉行會議，一些核科學家也出席了會議。結果以色列當機立斷發動攻擊，這些人被以色列一鍋端了。」

第二重，內部人背叛。伊朗早就被滲透成了篩子。開戰短短兩個小時內，以色列暗殺了近20名伊朗軍事領導人，包括總參謀長巴蓋里、革命衛隊司令薩拉米等，一些目標甚至在家中被擊殺。

摩薩德居然在伊朗建立了一個秘密無人機基地，很多導彈也提前運進了伊朗。以色列發動行動後，這些無人機和導彈迅速摧毀目標。「沒有內部人的背叛，以色列不可能掌握得這麼精確。」

這讓人想起一個段子，「伊朗曾專門搞了個反摩薩德特勤隊，任務是揪出以色列的特工，但最後發現，這個反摩薩德特勤隊，從領導到下面幾十名工作人員，都是摩薩德特工，這仗還怎麼打？」

第三重，鄰國背叛。社交媒體上流傳的影片顯示，約旦飛機追擊並攔截了伊朗導彈和無人機，保護以色列免受報復性打擊。以色列戰機經過敘利亞、伊拉克等國上空，也沒有遭遇任何障礙。一方面，其他國家沒有妨礙的能力；另一方面，這些中東力量更重視以色列而不是伊朗。

最後，牛彈琴文章也分析，「伊朗啊伊朗，怎麼會這樣？真需要深刻反思。我相信，目前的結果，以色列大喜過望，川普出乎意料，普京也感到驚詫。但這就是現實，所以，最新川普和普丁電話，得出一個結論，『伊朗，你還是要回到談判桌前來』。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／詩人鄭愁予傳辭世　享耆壽94歲
悍將大巨蛋連破隊史！四連戰衝近10萬人　商品銷售破8000萬
連普丁感到驚詫！　陸官媒分析伊朗：遭遇了「三重背叛」　
男女「坐爛150萬水晶椅」秒落跑　博物館怒PO片
各界湧入援助！台中21歲無戶籍男後天迎生日：這陣子很幸福
台南某校畢業生會考成績消失　學生高分落榜家長氣炸
快訊／枋寮漁港7人溺水　1人仍失蹤
李多慧現身姊姊婚禮當場淚崩！　「以為自己不會哭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會要館長「久住大陸」　林祖嘉力挺：讓人看到真實的大陸

連普丁感到驚詫！　陸官媒分析伊朗：遭遇了「三重背叛」　

核談判原定今舉行！以軍為何先突擊　陸學者分析3點戰略焦慮動機

大罷免氛圍下赴海峽論壇　林祖嘉：維持溝通交流有必要

以色列「突破所有紅線」　陸學者：伊朗報復有限 重返談判機率低

馬英九出席海峽論壇　陸委會：自失立場

離奇！女子拔掉的智齒又長回來　醫生也疑惑「拔錯牙？」

百度最大規模AI人招聘　薪資「上不封頂」

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難　失蹤20多天遺體在聖龍潭被尋獲

香港「大富豪」重新開張！首日就遭臨檢「抓出通緝犯」

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【中文博大精深】為什麼是莫名「其」妙？　國文老師一次帶你搞懂

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

陸委會要館長「久住大陸」　林祖嘉力挺：讓人看到真實的大陸

連普丁感到驚詫！　陸官媒分析伊朗：遭遇了「三重背叛」　

核談判原定今舉行！以軍為何先突擊　陸學者分析3點戰略焦慮動機

大罷免氛圍下赴海峽論壇　林祖嘉：維持溝通交流有必要

以色列「突破所有紅線」　陸學者：伊朗報復有限 重返談判機率低

馬英九出席海峽論壇　陸委會：自失立場

離奇！女子拔掉的智齒又長回來　醫生也疑惑「拔錯牙？」

百度最大規模AI人招聘　薪資「上不封頂」

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難　失蹤20多天遺體在聖龍潭被尋獲

香港「大富豪」重新開張！首日就遭臨檢「抓出通緝犯」

林岱安開轟、王鏡銘滿壘拆彈率獅隊1比0克兄弟　封王點燈看桃猿

快訊／詩人鄭愁予辭世享耆壽91歲　「我達達的馬蹄」成絕響

印航女乘客喪命！　起飛前打給丈夫「要回家了」成最後遺言

3月才剛交屋就房屋稅單　稅務局解答：關鍵在過戶日

悍將大巨蛋連破隊史！四連戰衝近10萬人　票房+商品銷售破8000萬

陸委會要館長「久住大陸」　林祖嘉力挺：讓人看到真實的大陸

連普丁感到驚詫！　陸官媒分析伊朗：遭遇了「三重背叛」　

2025全球健康日　花蓮推健康養生療癒之都

大嫂拒生！婆婆給行房表「十個有九個生男」　她高齡連生2女被慘罵

潭北派出所歡度警察節！獲贈保溫杯藏巧思　警開心：儀式感十足

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

大陸熱門新聞

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

64歲老翁胸痛就醫　體內竟藏一支牙刷

拒對岸參加兩岸旅展！陸委會：赴陸風險升高

手遊涉違反國安法　港保安局長：荼毒思想

「福建水釀的」　馬英九：喝過金門高粱請舉手

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難！

跳「抗癌舞」爆紅！抗癌網紅突傳病逝

以色列「突破所有紅線」　陸學者：伊朗報復有限

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

陳同佳隱居深山打電動6年　仍想來台灣自首

馬英九會王滬寧：習近平對兩岸和平的努力令人感動

離奇！女子拔掉的智齒又長回來

香港「大富豪」重開張！首日就抓出通緝犯

更多熱門

相關新聞

核談判原定今舉行！以色列為何先突擊

核談判原定今舉行！以色列為何先突擊

以色列和伊朗的衝突進一步惡化，讓外界不解的是，第六輪核談判原定今（15）日舉行，為何以色列在此時發動打擊？以軍給的理由是，無法接受伊朗一邊談判一邊加速製造「軍用級別」濃縮鈾，必須先發制人。大陸學者分析，美伊核談判已因雙方在關鍵問題上分歧巨大而陷入僵局，並且從三點戰略焦慮分析以軍行動原因。

以色列「突破所有紅線」　陸學者：伊朗報復有限

以色列「突破所有紅線」　陸學者：伊朗報復有限

以色列籲美國參戰　目標摧毀伊朗核設施

以色列籲美國參戰　目標摧毀伊朗核設施

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！

即／以色列警告伊朗平民「緊急撤離」

即／以色列警告伊朗平民「緊急撤離」

關鍵字：

美伊關係以色列襲擊伊朗誤判背叛核談判軍事衝突

讀者迴響

熱門新聞

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

21歲男沒上過餐館心智如孩童　緊抱里長好揪心

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面