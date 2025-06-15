連普丁感到驚詫！　陸官媒分析伊朗：遭遇了「三重背叛」　

▲伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美伊第六輪核談判原定於今（15）日在阿曼舉行，但以色列在談判前夕對伊朗發動的軍事襲擊，使談判前景急轉直下。《新華社》微信公眾號「牛彈琴」今也發文分析，標題是《不得不說，伊朗這次遭遇了「三重背叛」》。情報、內部人、鄰國三方面的無情背叛，讓伊朗誤判情勢，目前的結果來看：以色列大喜，川普意外，普京感到驚詫！

《新華網》副總編輯劉洪創辦的時政類微信公眾號「牛彈琴」今發文分析伊朗為何遭到背叛，有三點原因：

第一重，情報背叛。伊朗承認，在以色列發動進攻前，伊朗曾收到「友好國家」警告，但卻未能採取有效防禦措施。具體哪個國家？報導沒有說。

美媒《紐約時報》披露，伊朗領導人誤判了襲擊時間，認為以色列即便發動襲擊，也會在6月15日美伊核談判後，而非在談判前。

從結果看，俄羅斯被騙了，伊朗更被騙了。「可憐，當天伊朗軍方和情報部門還在舉行會議，一些核科學家也出席了會議。結果以色列當機立斷發動攻擊，這些人被以色列一鍋端了。」

第二重，內部人背叛。伊朗早就被滲透成了篩子。開戰短短兩個小時內，以色列暗殺了近20名伊朗軍事領導人，包括總參謀長巴蓋里、革命衛隊司令薩拉米等，一些目標甚至在家中被擊殺。

摩薩德居然在伊朗建立了一個秘密無人機基地，很多導彈也提前運進了伊朗。以色列發動行動後，這些無人機和導彈迅速摧毀目標。「沒有內部人的背叛，以色列不可能掌握得這麼精確。」

這讓人想起一個段子，「伊朗曾專門搞了個反摩薩德特勤隊，任務是揪出以色列的特工，但最後發現，這個反摩薩德特勤隊，從領導到下面幾十名工作人員，都是摩薩德特工，這仗還怎麼打？」

第三重，鄰國背叛。社交媒體上流傳的影片顯示，約旦飛機追擊並攔截了伊朗導彈和無人機，保護以色列免受報復性打擊。以色列戰機經過敘利亞、伊拉克等國上空，也沒有遭遇任何障礙。一方面，其他國家沒有妨礙的能力；另一方面，這些中東力量更重視以色列而不是伊朗。

最後，牛彈琴文章也分析，「伊朗啊伊朗，怎麼會這樣？真需要深刻反思。我相信，目前的結果，以色列大喜過望，川普出乎意料，普京也感到驚詫。但這就是現實，所以，最新川普和普丁電話，得出一個結論，『伊朗，你還是要回到談判桌前來』。」