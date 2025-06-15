25人遊覽車「山路倒滑懸空」　1家四口玩越南嚇爛：怕回台變成灰

▲台灣遊客到越南旅遊，山坡發生車禍驚魂。（圖／翻攝爆料公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「當時人在車上第一想到完蛋了...」一名網友爆料，5月帶著家人去越南旅遊，玩到最後一天在山坡上發生意外，遊覽車往後滑撞山溝，後輪甚至恐怖懸空，當下原PO以為性命不保，「回來台灣不是人而是灰？」所幸車上旅客都平安，但原PO卻嘆，只有越南主管慰問，台灣方面卻沒有關心，令他心寒不已。

一名網友在臉書《爆料公社公開版》指出，端午連假一家四口到越南峴港旅遊，不料玩到第5天去山茶半島發生車禍，遊覽車在山坡上往後滑，「先擦撞左山溝又跳起來，又擦撞右邊遊覽車」，整車恐怖上下左右晃動，至今陰影仍讓他感到惶恐，「心想完蛋了，妻兒及我會一起死在異鄉...回來台灣不是人而是灰？」

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該名網友說，該輛遊覽車沒有逃生門、擊破器，慶幸的是車子隨即卡在護欄，「一輪還騰空，引擎還在運轉」，隨後司機、領隊與當地導遊衝下車，第一時間竟不是冷靜疏散車上25位旅客。

網友也提到，這是最後一天、最後一個景點，大家都是呈現驚恐狀態回台，即使在越南機場有一位越南主管來慰問並發紅包，說要給旅客壓壓驚，但原PO仍認為台灣方面也該有高層來關心。

然而從回台到現在，原PO感嘆等了半個月之久，也寫信向旅行社投訴，至今卻沒有得到相關單位來關切，「真感覺不到誠意！」最後，原PO只能呼籲大家要慎選旅行社，也祈禱別再發生相同的意外。