高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

▲高雄第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

高雄市青年局主辦的年度重點活動「大港經典提案競賽」迎來第五屆，自即日起至7月20日（日）晚間11點59分止開放報名。賽事總獎金擴大至55萬元，誠摯邀請年滿18至35歲的青年組隊挑戰，透過創新設計提案，為高雄經典品牌注入全新動能，推動在地品牌邁向更具潮流感與市場吸引力的轉型升級。

青年局局長林楷軒指出，該競賽不僅是一場設計實戰，更是青年與地方品牌互動、共創的橋樑。企業提出品牌升級的實際需求，青年團隊則透過兩階段評選流程，展開提案與落地實作。這樣的合作模式，讓年輕設計力深度參與品牌識別、行銷溝通等層面，助力在地品牌重塑形象、搶占市場新機會。

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今年競賽與11家橫跨農業食品、旅遊觀光、文化創意等產業的高雄品牌合作，包括壽山動物園、吳家紅茶冰、順億鮪魚、旗山常美冰店、裕賀牛觀光工廠、悠綠客、一鳴生技農園、肉粽泰Tai、蘇老爺花生麥芽糖、九鼎天新飲食文化事業與加州果菜運銷合作社。這些品牌皆具備在地深耕、多元故事性與可延展的設計潛力。

設計主題涵蓋範圍廣泛，包括品牌識別、包裝設計、空間裝置、IP角色、菜單視覺等。透過年輕世代的視角與創意，讓蘊含城市記憶與產業文化的老品牌煥發新貌、邁向更寬廣的市場。

去年的競賽成果也逐漸在市面上發酵：例如鹽埕「鴨肉珍」引入設計公仔提升店面吸睛度；「正家興蛋糕店」推出全新IP形象搶佔年輕客群；連續三年獲米其林必比登推薦的「牛老大涮牛肉」逐步更新品牌識別；百年「大樹麻油行」開發年節專屬禮盒組；「志斌食品」則推出端午限定「醬享果樂」禮盒。這些案例皆展現設計力轉化為實質市場成果的可能性。

本屆除了加碼獎金外，青年局更加重視培訓資源的投入，包括6月14日已舉辦的競賽說明會、4場校園推廣、5場主題課程、60場企業導師輔導與3場跨領域實作交流活動，全方位協助參賽團隊深化設計力並強化落地實踐。

青年局表現，此次邀請青年夥伴一同為高雄品牌創造新可能，競賽採線上報名制，截止時間為7月20日23:59。有興趣參加的團隊可至青年局官網（https://reurl.cc/eM2z9b）查詢詳情，或撥打洽詢專線06-2632155#25，也可追蹤青年局臉書、IG、LINE@（@youth.kcg）以掌握第一手活動資訊。