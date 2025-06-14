▲桃園20家愛心店家聯名集點，擴大安心點使用效益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局13日於文化局一樓大廳，舉辦「安心集點、飢餓88」愛心店家聯名主題活動發布會。社會局表示，市府自113年起提供「安心點」愛心餐食點數，服務因急難事由、經濟因素等致家庭生活陷困之弱勢近貧家庭，由社工評估其經濟與生活情形發放愛心餐食點數成為會員，滿足煮食不方便的弱勢民眾生活需求。

副市長王明鉅說，為鼓勵「安心點」會員善用手中餐食點數，市府串聯20家愛心合作店家，即日起至7月13日，「安心點」會員前往活動店家單筆兌換抵用滿88元（點），即可獲得1點，集滿3點可領取優惠獎勵並參加抽獎，期盼藉此擴大「安心點」使用效益，讓更多有急難需求的弱勢朋友，獲得即時且溫暖的支持。

▲桃園20家愛心店家聯名集點，擴大安心點使用效益。（圖／市府提供）

而本次活動採數位化設計，會員僅需透過手機掃描QR Code，即可至鄰近合作店家兌換餐食，免除紙本兌換流程，更加便利。桃園市目前已有逾250家店家加入「安心點」餐食服務，未來也期望有更多店家響應，共同打造友善有愛的社會支持網絡。更多活動資訊可至「安心點愛心餐食服務」官方網站（網址：https://reurl.cc/bWO02M）查詢，或搜尋LINE官方帳號（@foodpoints）了解更多活動詳情。