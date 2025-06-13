原定搭死亡班機！印度阿伯臨時改票逃過一劫　激動喊「神救了我」

圖文／鏡週刊

印度航空班機AI171昨（13日）從機場起飛後墜毀，至今僅1人生還，阿默達巴德1名年約60多歲的男子廷巴迪亞（Savjibhai Timbadia）原本已打算搭乘這班飛機前往倫敦，但臨時決定將行程延後4天，沒想到竟讓他逃過死劫。

《印度時報》報導，這班原訂由印度航空執飛、從阿默達巴德飛往倫敦的波音787夢幻客機，於週四早上起飛不久後，墜毀在當地一所醫學院區內。機上共有242名乘客與機組人員，幾乎全數罹難，包含前首席部長維賈伊・魯帕尼（Vijay Rupani）。

▲ 班機週四早上起飛不久後，墜毀在當地一所醫學院區內。（翻攝自@AristeguiOnline X）

廷巴迪亞表示，原本的機票是他住在倫敦的兒子幫他預訂，連座位都安排好了，但他最後選擇延後4天再出發。得知墜機消息後，他激動說道，「我把自己的性命歸功於斯瓦米納拉揚神（Swaminarayan），感謝神明救了我。」

他也提到，兒子在事後打電話告訴他，「你今生積的福報救了你一命。」

目前相關單位正展開調查，以釐清這起墜機事件的真正原因。

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