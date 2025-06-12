午睡太久反傷身？　研究警告：「逾30分鐘」恐增早逝風險

圖文／鏡週刊

你有午睡的習慣嗎？最新研究指出，若每天午睡超過30分鐘，或午睡時間不規律，可能提高早逝風險。這項研究來自美國波士頓的麻省總醫院，追蹤近9萬名成年人長達11年，發現長時間或不規律的午睡與死亡率顯著上升有關，即使排除年齡、性別、體重、抽菸、喝酒及夜間睡眠等因素，風險依然存在。

研究團隊蒐集8萬6000名平均年齡63歲的參與者數據，要求他們配戴健康追蹤裝置，以精準記錄每日作息。長達11年的追蹤期間，共有5189人過世，占整體約6%。研究發現，其中經常午睡超過30分鐘，或在中午至下午早期入睡的人，早逝機率更高。

這項結果與過去英美醫療機構的建議背道而馳。美國睡眠醫學學會與英國NHS（國民保健署）皆鼓勵午後短暫小睡（20至30分鐘）來恢復精神，但新研究提醒，小睡過久或不穩定的午睡時間，可能干擾生理時鐘，甚至是潛在健康問題的徵兆，如糖尿病、心臟病或憂鬱症。

目前尚無法證實午睡與早逝之間的直接因果關係，但這項研究為習慣日間補眠的人敲響警鐘。先前也有研究顯示，白天過度午睡與中風風險上升近1/4有關，尤其是睡眠不足者更容易依賴午睡來補眠。

專家建議，與其依賴午睡，應優先維持每晚7至9小時的充足睡眠，規律且高品質的夜間休息才是長期維持健康的關鍵。若發現自己白天常常疲倦、需要長時間小睡，也應考慮是否有潛在健康問題，及早與醫師討論。

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