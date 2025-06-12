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社會 社會焦點 保障人權

2高中生廁所埋伏「木棍狂K師」原因曝　上課聊天太吵被糾正

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲台中某私校老師被高一生拿木棍猛K老師成傷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某私立中學2名高一生日前上課時因為講話太大聲，被隔壁班男老師要求降低音量，當下即心生不滿，前（10）晚7點多，趁該名老師上廁所時，竟拿木棍朝老師背後一陣猛K後逃逸，造成黃姓老師頭部和背後挫傷，憤而提告，2學生仍矢口否認，校方火速各祭出2大過，並要求家長帶回管教。

據了解，2名高一生日前在工藝課上課時，聊天太大聲，遭隔壁班正在上電子課黃姓老師出言制止，不料2名學生懷恨在心，前天放學後仍在校園逗留，趁黃老師留在校內輔導電子科學生參加技藝比賽時，趁機教訓。

2名學生前晚（10日）7時10分趁老師上廁所時，拿木棍從背後襲擊，造成老師頭部、背部受傷後立即逃逸，校方獲悉黃師受傷後立即協助送醫及報警處理，學校昨天上午聯絡家長到校說明及展開調查，初步了解是學生不服管教所引起。

校方詢問當事學生，兩人矢口否認動手，學校不但啟動對學生輔導機制，並各記2大過，要求家長帶回管教。

學校表示，發生此事件引起社會大眾的關心，深表歉意。此次相關學生皆未成年，為保護學生隱私並提供受教、受輔的機會，除積極維護老師管教權免於再次受到傷害外，懇請社會大眾給予學生有改過成長的機會，學校將持續宣導正向管教，暢通親師生溝通管道，為孩子教育而努力，以杜絕類似事件再度發生。

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