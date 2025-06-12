陸女子一天吃5公斤荔枝患「荔枝病」　醫警示：15到20顆就足夠

▲雲南紅河州生產的荔枝。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

進入夏季，正是荔枝盛產的季節，廣東一名女子1天吃了10斤（5公斤，下同）荔枝，隔日睡醒後就出現頭暈不適、流鼻血的症狀，疑與血糖過低有關，經醫院診斷後發現，這是典型的「荔枝病」，也就是出現「低血糖腦病」或「低血糖昏迷」的症狀，嚴重者甚至有生命危險。

▲廣東茂名荔枝收穫季。（圖／CFP）

《閃電新聞》報導，「荔枝病」症狀輕的人會出現頭暈乏力、心悸氣促、面色蒼白、口渴、飢餓等症狀。不小心得了「荔枝病」，僅有頭暈、乏力等較輕的症狀，應立即平臥，同時服用葡萄糖水或白糖水；若出現抽搐、虛脫、休克等嚴重症狀，應立即送醫院治療。

重慶市渝北區人民醫院急救部副主任醫師李潺表示，荔枝含糖分很高，以果糖為主，食用荔枝後，人體進行糖異生，會分泌胰島素來中和攝入的糖分，「有時候胰島素分泌過多，人就會出現低血糖。」

李潺指出，「荔枝病」發生最多的是印度、牙買加、東南亞地區，「某些地區盛產荔枝，很多人又存在營養不良，並且把荔枝當飯吃的情況，他們進食過量荔枝，特別是未成熟的荔枝，晚上沒吃晚飯，第二天就會被發現出現低血糖昏迷、低血糖腦病，甚至死亡。」

浙大附屬第二醫院內分泌科醫生徐小紅則提醒，要避免「荔枝病」，也就是俗稱的低血糖，得注意不成熟的荔枝，「未成熟荔枝中有害物質的含量，要明顯高於成熟果實，更容易中招。」

徐小紅強調，1天吃15顆到20顆荔枝左右，就已經足夠了，「如果是小孩子，可能還要減半，因為小孩子血糖調節的能力，還是比較差的，所以他也很容易發生荔枝病這樣一種現象。」