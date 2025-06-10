獨／不只海巡不法撈上億！警政署「金牌神射手」靠簽到表A錢

▲警政署保一總隊劉姓小隊長詐領授課鐘點費。（資料圖）

記者黃宥寧／台北報導

政府機關接連爆發詐領獎金醜聞，繼海巡署查緝人員勾結私菸集團、詐領數億元獎金後，警政署也傳出風紀案。保一總隊劉姓小隊長涉嫌未授課卻簽到，詐領2,400元鐘點費。士林地檢署偵結後給予緩起訴，並命其支付公庫1萬元。諷刺的是，劉曾於2017年世界警消運動會勇奪雙金，為國爭光，如今卻因小額濫領名聲盡失。

緩起訴指出，劉男任職於警政署保一總隊第三大隊第一中隊，並擔任「112年關鍵基礎設施保安警力基礎訓練班」步槍射擊教官。2023年10月26日上午8時至11時50分，他明知當日並無實際授課，卻仍在簽到表上簽名，並將該簽到表交予承辦人員，導致警政署承辦人員誤認其已授課，核發新台幣2400元鐘點費。

該案經保一總隊發現異常後主動函送偵辦，劉男坦承犯行，並已繳回不當所得。檢察官考量其行為涉及《刑法》第339條第1項詐欺取財罪及第216條、213條行使登載不實公文書罪，雖屬刑期3年以下之罪，但考量其任職表現良好、素行無不良好，並對行為深表悔意，予以緩起訴，條件是向公庫支付1萬元。

據了解，劉男除現任保一總隊小隊長職務外，過去也是警政署參加世界警察消防運動會的常勝軍。自2003年起，他多次代表台灣出賽，在2003、2007、2017及2022年皆奪下獎牌，是少數具備國際賽經驗的射擊高手。年約40多歲的他，參賽資歷逾16年，累計出征8次，為警界添彩，孰料昔日英雄，今日卻因違紀觸法。