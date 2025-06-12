竹北考生寫出一篇「滿分作文」　竹科媽媽都看哭了

▲潘思齊（左）是大新竹高中就學權益自救會發言人之一，為了孩子能就近入學，長期與政府、民代斡旋。圖為她日前帶著國三的女兒北上，在教育部前發聲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

心測中心上週公布作文滿分樣卷，一名竹北考生寫下母親如籠中倉鼠，盼母親逃離家庭牢籠，文章在竹科媽媽群組流傳，有人讀到落淚。這名考生母親接受本刊訪談表示：「看到作文時，我泛淚，原來孩子有看到媽媽付出。」「老公在園區上班，真的很忙，我們要固守家庭。家庭就是我們的籠子。」「有時候會想，我離開職場很久，是不是已經沒用了？」

「其實困在這牢籠，大多數時候，我是心甘情願的。可以陪孩子長大，很幸福。」她曾任職某銀行總行投資部門，老大出生後，申請調任新竹地區分行，十多年前某日趕去接孩子時，發現孩子在幼兒園留到最後，心碎自責，又因老二常生病住院，需要照顧，和老公商量後，辭職成為全職媽媽。這名母親說，老大通勤台北新竹讀高中3年，今年考大學；老二選擇留在新竹，剛考完高中，「我家兩個考生，今年一次解決。」語氣如釋重負，卻也有些頓失依託。

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新竹縣市雖為全台平均年所得最高地區，但交通與教育建設不足，許多家長明知孩子難以勝出、「不該叫魚去爬樹」，但為了學區與學位，不得不參與這場激烈競爭。大新竹高中就學權益自救會發言人羅君儀觀察，新竹的媽媽們永遠都在開車，長年花大量時間接送孩子，許多人擔憂孩子分數若無法考上新竹的學校，就要前往更遠的苗栗就學。

「在其他縣市，孩子若分數不高，可就近念社區高中，但在新竹，這選項不存在。」另一名自救會成員Minny（化名，48歲）提到，媽媽們曾拜訪新竹縣市跨黨派民代，其中一名議員坦言從小被父母警告「考不好就去苗栗讀書」，20年來弔詭情況未變，如今的新竹父母也是如此「恐嚇」孩子。

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