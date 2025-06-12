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竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

我們想讓你知道…新竹科學園區今年將迎來成立45週年，全球科技競爭與大國博弈之下，台灣的半導體產業在地緣政治中扮演極關鍵角色。在竹科生活的女人們，如何教育下一代？帶您一窺她們的心聲。

不少竹科子女在升學主義掛帥下，承受巨大壓力。許多菁英父母開始思考，比起成功，孩子的快樂更重要。

▲不少竹科子女在升學主義掛帥下，承受巨大壓力。許多菁英父母開始思考，比起成功，孩子的快樂更重要。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

家長社群是兒童學習競技場的延伸，喵麗因教育理念不同，遭媽媽朋友直接封鎖；41歲的竹科媽媽小蘭（化名）則是直接被退出家長群組。

十多年前，小蘭隨任職晶圓大廠的丈夫定居新竹，堅持台北、新竹通勤。身為資安領域的軟體工程師，她不願放棄工作，除了自我實現，更相信經濟能力是女性在家庭與夫家保有話語權的關鍵。

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小蘭定居新竹初期，同意在家帶孩子，但與丈夫約定：等孩子上學後，以她的事業為主。她連生兩胎，請了近3年育嬰假，期間為避免與業界脫節，曾短暫回職場1年。目前，小蘭的先生已辭去工程師，在新竹攻讀博士、帶孩子；小蘭每天黎明即起，做完早餐就趕高鐵到台北上班，先生送孩子上學。傍晚先生去接小孩、洗菜備料，她7點到家煮飯，全家一起吃晚餐。

小學90分以下，就是全班倒數

小蘭夫妻一直共同分擔開銷與育兒。經濟方面，先生在晶圓廠時，年收比她高約50萬元；如今她成為經濟支柱，與先生讀博士班可支領的計畫補助相比，小蘭年收反超50萬元。教育方面，每天晚餐後，夫妻一起陪孩子複習，目標是理解課程、考85分以上就OK，「我不要求孩子考100分，但聽過有些小朋友要求自己每科都要考100。」「在竹北，小學只要考90分以下，就是全班倒數啦。」

小蘭觀察，竹科孩子普遍能力強，也可能因補習多，多數幼兒園就開始學國小課程。她孩子曾問她讀哪所高中，小蘭答新竹女中，「我小孩說，全班同學的媽媽都是北一女和竹女畢業的。」

藍佩嘉在《拚教養：全球化、親職焦慮與不平等童年》一書，採訪紀錄台北市蛋黃區一所以中產家庭學生為主的公立國小（化名「天龍國小」），她認為，與竹科相比，台北市雖有階級集中性，但仍有一定程度混雜性。混雜，意味著多元；與台北相比，她說，竹北堪稱「比天龍更天龍」。

她指出，《拚教養》記錄的台北天龍國小雖位於昂貴區域，家長背景仍多元，包括專業人士、中產、藍領階級；相較之下，竹北階級同質性更高，「高鐵對面忽然長出這麼多房子，所有人都在差不多時間搬進去，孩子念同樣小學，同學父母職業與教育成就都很相似。」

小蘭也察覺：「我覺得園區這裡的家庭，很像一組又一組的複製人，爸媽都從外地到新竹生活、前後幾年在相似的區域買房，白手起家。小孩功課都超強、課後都上一樣的補習班和才藝班，而且一定要補英文。爸爸永遠像是漫畫裡的『虛線人』，因為他們永遠缺席家庭生活、永遠都在加班。」她去開家長會，感覺和開同學會沒什麼不同；如果和其他家庭有點不一樣，是她沒有讓孩子超學。但說不焦慮是騙人的，她曾問老師：「我沒讓孩子超學，我是不是做錯了？」

小孩本來就要逼，逼到哭是正常的

當年的小蘭不曾設想，責怪她「做錯」的人，是其他家長。

小蘭的孩子近年升上竹北某公立國小，對打鼓頗有興趣，於是報考打擊樂社。小蘭原以為社團時間就是盡情玩鼓，殊不知入社後，立刻被分A、B、C三級，老師會要求孩子課後留校，家長假日也會發起額外練習，力求孩子不斷晉級。

小蘭摸清遊戲規則：每次上台表演，約有10～15個名額，但整個社團數十人，孩子們在家長鼓勵之下，需努力爭取上台，前往各地比賽，爭取國際交流。家長們對老師殷勤有禮，若老師在校外有活動，家長都會主動揪團擔任志工、載運樂器，也熱情邀約小蘭夫婦加入志工。不過，小蘭一放假就想休息，總是婉拒邀約。

「我和老公純粹覺得打擊樂很好玩，讓孩子增加體驗，不晉級也沒關係。」「有家長跟我說：小孩本來就要逼，逼到哭或不想上課都是正常的。就算他哭鬧，也要讓他來練習，家長應該要推孩子一把。」小蘭漸漸發現，社團家長不滿她參與度低、從不擔任志工，也因孩子沒加入課後和假日練習，進度落後，遭老師公然喝斥。小蘭於是對老師表達，未來孩子可能會退出社團。

有一天，一群媽媽們在群組互相恭賀幾位孩子從C級晉升B級，順便點名小蘭，「既然妳小孩不參加晉級考試，那應該沒有要繼續參加社團吧？」不等小蘭回答，她就被管理員踢出群組。

「他們看不起我，我也看不起他們，哈哈。」被踢出群組之後，小蘭反而覺得輕鬆，幫孩子找新社團，「那些家長要孩子練習樂器，就是要孩子成龍成鳳，非常競爭、非常內捲、非常瘋狂。我本來就非常不適應那個群組，我也發現，小孩變得不快樂。」

被退出群組後，小蘭唯一的失落是發現孩子失去了對學習打擊樂的興趣。「以前孩子在家都會練習，還會教弟妹打鼓。可是，自從退出社團，我小孩再也不練了。」小蘭有點無奈的是，那套鼓棒曾是孩子珍視的寶貝，如今已淪為打架的道具了。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


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