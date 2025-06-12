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聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

我們想讓你知道…新竹科學園區今年將迎來成立45週年，全球科技競爭與大國博弈之下，台灣的半導體產業在地緣政治中扮演極關鍵角色。在竹科生活的女人們，如何教育下一代？帶您一窺她們的心聲。

新竹學府路上有包含新竹高中在內等多所學校，補習班林立，接送車流數量龐大。圖為放學時間，許多家長忙著送孩子去補習。

▲新竹學府路上有包含新竹高中在內等多所學校，補習班林立，接送車流數量龐大。圖為放學時間，許多家長忙著送孩子去補習。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為了自己與下一代的人生，愈來愈多人不捲了，寧願放棄高薪工作，小蘭的先生辭掉晶圓大廠工程師，小錒（化名）夫婦則雙雙辭去聯發科工程師。

45歲的小錒一家四口住在竹北高鐵特區，兒子就讀公立的總量管制學校，女兒就讀學費昂貴的私立學校，「不過，我女兒會去念私立學校，是因為當初排不到公立學校。」

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別人說我是學霸，但進公司被當笨蛋

竹北人口近年快速成長，公立國小實施總量管制，入學競爭激烈，未提前設籍恐無校可讀。小錒原為台北人，交大碩士畢業即就業，與同事相戀，婚後設籍新竹。因全家曾遷居台中，在新竹的戶籍中斷，返回新竹後需重新起算設籍年限，女兒最終無法讀公立小學。

證交所今年公布2024年上市櫃公司薪資排行，聯發科平均年薪達新台幣463萬元，僅次於愛山林和瑞昱。若小錒夫妻至今仍在職，雙薪年收應破千萬元，當年離職前夕，兩人薪資加上分紅也近千萬元。如今丈夫成為不固定領薪的牧師，她則是年薪約85萬元的代理老師，夫妻年所得僅剩不到過去的1/10，還要養2個孩子，但小錒認為，這樣的生活，很值得。

2004年，24歲的小錒進入聯發科。在普遍高工時、加班常態化的台灣半導體產業，她擁有勞動市場上最聰明的頭腦與最新鮮的肝，是業界向來高度依賴的年輕勞動力。

「從小到大，別人都說我是學霸，可是一進這間公司，好像被當笨蛋。」社會新鮮人拚得肝腦塗地，但不管怎麼拚，考績永遠落在中段。彼時公司動輒一封e-mail就是通知業績達標、賣出幾萬顆晶片，人人都有出貨獎金，每筆獎金2、30萬元起跳，但她連花錢的時間都沒有，「我不停加班，到了最後，每次獎金入帳，不管帳戶新增幾個0，我都覺得與我無關。」

彼時高鐵尚未通車，她每次從台北搭客運回新竹，只要看到園區交流道旁的新竹科學園區大水塔，就知竹科快到了，須壓抑自己不要當眾哭出來。她28歲懷孕後離開半導體業，至今沒回頭。

2008年起，小錒在沒有外援的情況下，成為一打二的竹科全職媽媽，孤單疲倦，「那年代沒有Uber Eats，週一到週五，我常煮一鍋湯喝一整天，老公每週都問我：『妳要我週六或週日陪妳？只能選一天。』另一天他要加班。」「我很氣老公不幫我顧小孩。他一直加班、沒辦法回家，但他一回家，我們吵更凶。生活愈來愈絕望。有天吵架，老公說：『妳當初也在公司（聯發科）上班，我以為妳會了解我！』我回說：『我現在又不是你同事！我現在是媽媽啊！』」

2010年，她的先生再也受不了爭吵，留職停薪半年，開始上教會。先生復職前接到主管電話，歡迎他回去上班，「我老公看看他主管，再看看他主管的主管在做的事，似乎看到復職後的生活—我們會繼續吵，他會錯過小孩成長。然後，他就去辭職，所有人都嚇到。」

小錒也嚇到了，但她終究是欣慰的。她先生先開始每日通勤台中讀神學院，又前往台中教會上班。小錒帶著兩個孩子登出新竹、搬到台中，近年才因先生的教會工作，舉家遷回新竹。

「許多父母會有意識地把工程師技能當成文化資本，傳給下一代，希望複製階級優勢。但也有些父母透過反思，逆向操作。」藍佩嘉在《拚教養》一書中，訪談一名與家人分居新竹、台北的竹科工程師爸爸，並不希望女兒成為工程師，盼女兒輕鬆生活，「有些成功人士回顧成長過程，發現一輩子活在高度壓力下，當他們有了財務餘裕，對『小孩沒那麼成功』這件事，反而沒那麼焦慮。他們希望孩子過不一樣的人生，不見得每個人都想讓下一代成為台積電工程師。」

小錒夫婦也許正在實現這種「成功人士的逆反」，離開聯發科十年後，他們成了好隊友。「很多媽媽都說竹科很內捲，但我覺得，小孩要有一定程度，才捲得起來。」她語氣淡然輕鬆，「我和老公都讀理工，但很奇怪喔，兩個小孩的數理成績都不優。你叫他念自然組，不是叫魚爬樹嗎？」

小錒又說，女兒念私校，文科成績很不錯，獲頒獎學金，貼補了高昂學費，「在竹北，小孩念自然組的比例超高，超多爸媽希望小孩當工程師。我和老公討論過，小孩未來如果變工程師，過著像我們以前在園區上班的生活，OK嗎？答案是，不OK啊。」

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