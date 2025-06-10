藍營強推國軍加薪違反預算法　行政院：將研議合法合憲救濟

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（10日）三讀《軍人待遇條例修正案》，行政院發言人李慧芝表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰、國防部等，都對國軍的待遇及福利調整不遺餘力，即使立法院大幅刪減中央政府總預算，行政院仍然持續在衡量國家財政負擔下逐步提升國軍的福利。立法院在野黨團再次違反去年與行政院達成的共識，也違反《預算法》、《財政紀律法》，政院在收到條文後將審慎研議合法合憲的救濟方式。

為提升志願役官兵薪資待遇，國防部已在4月1日調整「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」，作戰部隊的基層官士兵，志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元，在志願役加給部分，最高也提高至1萬5千元。今日通過藍委徐巧芯版本的《軍人待遇條例修正草案》中，現役15萬國軍志願役則可在國防部加薪版本基礎上，再加1.5萬，等於齊頭式增3萬。

李慧芝指出，依據立院三讀法案版本，未來每年中央政府總預算都可能大幅增加至少290億元，但立院沒有依照《憲法》第70條的精神、《預算法》第91條以及《財政紀律法》第5條規定的程序進行，在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應該先徵詢行政院意見並協調可行性財源，再次違反去年行政院與朝野各黨團所達成的共識。

李慧芝指出，立法院通過軍人待遇條例之前，先刪除國防部84億元，更凍結899億元超過五個月，延遲武器裝備及縮減了國軍戰備工程量能，包括訓練場整建、海軍軍港擴建等規劃，不論是人員訓練及武器接裝工作都無法依規劃期程進行。

李慧芝強調，國軍既有各項加給，都是考量國家整體財政裕度後審慎編列。立法院在野黨團再次違反去年與行政院達成的共識，也再度違反《預算法》以及《財政紀律法》，政院在收到條文後將審慎研議合法合憲的救濟方式。