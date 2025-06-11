英網美後悔整形成「人造芭比」　花140萬逆轉醫美

▲英國36歲網美揮別以往過度整形的容貌，宣告回歸真實自我。（圖／翻攝自Instagram／tracykissdotcom）

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英國白金漢郡（Buckinghamshire）36歲網美崔西基斯（Tracy Kiss），從十幾歲就開始接受各式美容整形手術，最終成為「人造芭比娃娃」，但她表示這樣的模樣讓她飽受他人異樣眼光。她過去一年來前後花費約3.5萬英鎊（折合新台幣約141.6萬元）逆轉先前手術，並決定卸下厚重妝容與外貌的包袱，宣告回歸真實自我。

《每日郵報》報導，崔西近幾年來歷經5次隆乳手術、下巴抽脂、眼皮拉提、隆鼻手術、陰唇整形、牙齒矯正等項目，還固定每季接受一次肉毒桿菌與玻尿酸注射。此外，她也持續進行美睫、美甲、半永久化妝等美容保養療程。但她坦言「人們對我的評價很負面，認為我自戀且沒有受過教育。他們認為我不快樂並且討厭自己，所以不得不透過手術和美容來讓自己感覺美麗，但事實並非如此。」

崔西強調，她整形的契機原本只是想在青春期的夏天擁有美甲和健康膚色的犒賞，沒想到最終讓她變得面目全非，更在多年來受到許多女性敵意的目光，對方誤認為她在勾引她們的丈夫，甚至有陌生人對她的外貌品頭論足，讓她無論是在網上或現實生活中都備感壓力。她坦言，自己過去帶孩子去海邊或只是接送孩子上下學，對她而言都是痛苦的事。

崔西2024年8月踏出改變第一步，她前往土耳其接受縮胸手術，將罩杯從32H縮小為32C，手術費用約4500英鎊（約新台幣18.2萬元）。她之後陸續溶解注射在下巴、鼻子、嘴唇等部位的填充物，並取消所有肉毒桿菌和指甲、美睫的預約療程。她指出「每周花60英鎊做指甲和睫毛很容易，加上頭髮、美黑、肉毒和填充劑等費用，花費就破百英鎊」，但久而久之，自己會突然感到眉毛變粗、嘴唇變厚、臉上毫無表情，即使是最微小的瑕疵也會變得非常明顯，「我意識到鏡子裡盯著我的女人，並不是我認識的那個人。」

崔西如今表示自己不再依賴化妝與醫美就能重拾自信，甚至覺得自己與孩子的模樣變得更相像，且經常獲得他人誇讚她「素顏更年輕」、「不刻意打扮反而有魅力」她也坦言，她現在可起床就出門，不用花幾個小時對著鏡子煩惱老化問題，「我終於可以為自己而活，不再為了取悅別人或與誰競爭外貌。我不再需要靠外表來感覺美麗，我只需要做我自己。」

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