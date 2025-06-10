　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外帶2碗麵！她竟自備「1斤袋」裝光3罐醬料　店家傻眼：真的很氣

▲▼ 。（圖／）

▲顧客到店外帶餐點時，將用餐區的3罐醬料全打包帶走。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

圖文／CTWANT

一名女顧客日前於桃園一間餐廳購買餐點時，竟自動將用餐區的3罐醬料打包帶走。店家得知此事後傻眼直呼「我不會罵人，但是真的很氣」，並將監視器畫面發到網上，引起許多網友熱議。

店家在臉書社團「忠貞大小事」發文表示，該名女顧客6月8日到店購買2份總價280元的「牛趴烀粑粑絲」時，還自備容量1斤的袋子裝走2罐新鮮檸檬汁和1罐檸檬辣椒醬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧客到店外帶餐點時將用餐區的3罐醬料打包帶走，讓店家傻眼。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

▲店內的2罐新鮮檸檬汁和1罐檸檬辣椒，全都整罐被打包帶走。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

另從監視器畫面顯示，該名綁著低馬尾、身穿黑短褲並戴口罩的女顧客，走入用餐區後將多個醬料罐中的內容物一掃殆盡，誇張行徑也引來在場許多民眾側目，也讓店家事後無奈表示「我不會罵人，但是真的很氣」。

女顧客的行徑引來在場民眾側目。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

▲女顧客的行徑引來在場民眾側目。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

此事曝光後掀起網友熱議，大家紛紛痛批「好沒水準，別人也要吃」、「真的蠻扯」、「沒公德心，（店家）改成把醬料只放在櫃檯旁，讓大家酌量使用吧！她的方便造成大家的不便，開店真的會什麼人都看得到」。另外，也有人笑道「奇葩，妳不尷尬，尷尬的就是別人」。

延伸閱讀
老師逃走中3／高壓不快樂「每日工作10.2小時」　填表單成最大噩夢
女子花2.2萬找收納師看成效傻眼　她控：還壓壞8300元帽子
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路
快訊／8點檔女星老公遭拘提　新北刑大搜索工作室
BLACKPINK台灣演唱會11點開搶！　懶人包一次看
快訊／嘉義嚴重車禍！「騎士雙手變形」現場一地血
快訊／逢甲裝死4天終發聲！　曝男大生毀約
史哲將任高鐵董事長！　他攤過去經歷嗆：念書有什麼用
快訊／自稱「饅頭媽」粉絲！　開車撞台中精品店：看不慣渣男
42歲國中師不菸不酒肺癌亡　醫提醒3重點
快訊／台股大漲逾400點　00940順勢填息
男誤切陰囊「睪丸外露」！　名醫曝保住生殖力關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當平和大使！館長今出發上海「6天行程曝光」：順利的話會常去

首颱「蝴蝶」最快明生成　周四低壓帶影響「雨連下3天」

快訊／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約　補助畢典交通費、機票

首颱蝴蝶最快明天生成　氣象署：不排除以低壓帶影響台灣

外帶2碗麵！她竟自備「1斤袋」裝光3罐醬料　店家傻眼：真的很氣

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

金門成功海濱驚現「超巨花蛤」地標！　遊客湧入搶拍

雲林學霸險棄台大　校友醫：7年沒花家裡一毛錢！吃泡麵也值

颱風最快明生成！　路徑曝光

國際美人「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

當平和大使！館長今出發上海「6天行程曝光」：順利的話會常去

首颱「蝴蝶」最快明生成　周四低壓帶影響「雨連下3天」

快訊／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約　補助畢典交通費、機票

首颱蝴蝶最快明天生成　氣象署：不排除以低壓帶影響台灣

外帶2碗麵！她竟自備「1斤袋」裝光3罐醬料　店家傻眼：真的很氣

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

金門成功海濱驚現「超巨花蛤」地標！　遊客湧入搶拍

雲林學霸險棄台大　校友醫：7年沒花家裡一毛錢！吃泡麵也值

颱風最快明生成！　路徑曝光

國際美人「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

「夜王」盧峻翔腳傷將休兩周　BCL關鍵8強戰確定缺陣

IKEA、HOLA同推618折扣　最低下殺67折

誇張畫面曝！台南少年慶生綁柱丟鞭炮　壽星崩潰喊「會死啦」

買百年名琴欠571萬！小提琴老師驚曝王文洋2億買琴　佣金近千萬

軍車列隊集結！川普派4100國民兵700陸戰隊赴洛杉磯　聯合國發聲

桃園少婦買便當「2歲兒跟警車走」　母子派出所團聚

車子瞬間撞進民宅　「賓士貓神預知」差幾秒逃死劫畫面曝

「輪迴說」惹議　卓榮泰：立委惱羞成怒無濟於事

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

最新傷勢曝！裝潢工遭砂輪機狠削「胯下重創」　生育功能待觀察

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

生活熱門新聞

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

颱風最快明生成！　路徑曝光

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

不愛已讀的人「見6字」秒急了　大票認證：直接回電

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

「寡婦媽媽」找2男人同床過夜　兒子看不慣1點怒譙

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

超商1隱藏服務超方便！　很多店員不知道

更多熱門

相關新聞

16月大男嬰誤吞鈕扣電池　復健如「折磨」

16月大男嬰誤吞鈕扣電池　復健如「折磨」

美國一名媽媽透過社群媒體分享親身經歷，提醒家長小心家中電子用品的「鈕扣電池」殺機。去年10月，她的16個月大的兒子意外吞下遙控器裡的鈕扣電池，緊急送醫後展開漫長且痛苦的復健之路。至今近兩年，艾倫坦言：「這段過程簡直是一場折磨。」

鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

花生「1部位」能抗老化！醫曝一堆人吃錯

花生「1部位」能抗老化！醫曝一堆人吃錯

鮮奶、保久乳哪個好？營養師：1歲前別喝鮮乳

鮮奶、保久乳哪個好？營養師：1歲前別喝鮮乳

關鍵字：

忠貞大小事周刊王

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

颱風最快明生成！　路徑曝光

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面