外帶2碗麵！她竟自備「1斤袋」裝光3罐醬料　店家傻眼：真的很氣

▲顧客到店外帶餐點時，將用餐區的3罐醬料全打包帶走。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

圖文／CTWANT

一名女顧客日前於桃園一間餐廳購買餐點時，竟自動將用餐區的3罐醬料打包帶走。店家得知此事後傻眼直呼「我不會罵人，但是真的很氣」，並將監視器畫面發到網上，引起許多網友熱議。

店家在臉書社團「忠貞大小事」發文表示，該名女顧客6月8日到店購買2份總價280元的「牛趴烀粑粑絲」時，還自備容量1斤的袋子裝走2罐新鮮檸檬汁和1罐檸檬辣椒醬。

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▲店內的2罐新鮮檸檬汁和1罐檸檬辣椒，全都整罐被打包帶走。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

另從監視器畫面顯示，該名綁著低馬尾、身穿黑短褲並戴口罩的女顧客，走入用餐區後將多個醬料罐中的內容物一掃殆盡，誇張行徑也引來在場許多民眾側目，也讓店家事後無奈表示「我不會罵人，但是真的很氣」。

▲女顧客的行徑引來在場民眾側目。（圖／翻攝自「忠貞大小事」臉書）

此事曝光後掀起網友熱議，大家紛紛痛批「好沒水準，別人也要吃」、「真的蠻扯」、「沒公德心，（店家）改成把醬料只放在櫃檯旁，讓大家酌量使用吧！她的方便造成大家的不便，開店真的會什麼人都看得到」。另外，也有人笑道「奇葩，妳不尷尬，尷尬的就是別人」。

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