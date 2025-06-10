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腎臟健康警訊！嘉義男尿液泡泡不散　需警惕蛋白尿

▲▼ 嘉榮醫提醒：泡沫尿恐是腎病徵兆，應及早就醫 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 嘉榮醫提醒：泡沫尿恐是腎病徵兆，應及早就醫 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

56歲家住嘉義的林先生（化名），近來小便時發現尿液中常出現泡泡，而且泡沫久久不散，這種情況反覆發生讓他感到不安。日前林先生參加嘉義市整合性健康篩檢服務，尿液檢查項目顯示蛋白尿偏高，因而提高警覺，進一步前往臺中榮總嘉義分院腎臟內科就診。林先生本身有高血壓和糖尿病，且母親也有洗腎病史，屬於高風險族群。經過抽血與尿液進一步檢查，確診為早期腎功能異常，所幸發現得早，透過藥物治療並配合醫師指導，調整為低油鹽、低蛋白、多蔬菜的飲食方式，目前腎功能已穩定控制，成功避免病情惡化至需洗腎的地步。

▲▼ 嘉榮醫提醒：泡沫尿恐是腎病徵兆，應及早就醫 。（圖／嘉義榮民醫院提供）


臺中榮總嘉義分院腎臟內科胡譯安醫師指出，腎臟是人體沉默的器官之一，初期功能下降往往沒有明顯症狀，等到出現泡泡尿、水腫、疲倦、皮膚搔癢等徵兆時，通常已進入慢性腎臟病階段。根據健保署統計，台灣約有10%的成年人患有不同程度的腎功能異常，慢性腎臟病初期若未妥善控制，可能最終導致腎衰竭，當必須進入洗腎治療階段，對生活品質都會造成嚴重影響。

▲▼ 嘉榮醫提醒：泡沫尿恐是腎病徵兆，應及早就醫 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 臺中榮總嘉義分院腎臟內科胡譯安醫師 。（圖／嘉義榮民醫院提供）


胡醫師表示，台灣每百萬人中有超過3,400人正接受洗腎治療，是全球洗腎率最高的國家。腎臟病變若未即時處理，患者將面臨腎臟替代療法的選擇，其中最常見的就是「血液透析」，俗稱「洗血」，患者需定期至醫院，以機器將血液引出體外過濾毒素後再輸回體內；每週通常需進行3次、每次約3至4小時。另一種「腹膜透析」，則是在家中自行操作，利用腹膜作為天然過濾膜進行透析，適合希望在家治療、生活彈性較高的患者。胡醫師補充，部分急性腎損傷個案如感染、敗血症或COVID-19引起的腎衰竭，在病情穩定後，腎功能有機會恢復，並非所有洗腎者都需終身依賴透析。


胡譯安醫師特別提醒洗腎患者的營養管理，在腎臟病前期與洗腎時期大不相同，前期需控制蛋白質攝取，減少腎臟負擔，建議選擇植物性蛋白如豆製品、避免紅肉與加工食品。而進入透析階段後，反而需補充高品質蛋白質，例如牛肉與羊肉，以維持體力，促進造血功能。此外，水溶性維生素如B群與維他命C也易流失，須定期補充。飲水量則應依每日尿量與透析頻率調整，避免水腫與心肺負荷過重，建議病患與主治醫師密切配合調整飲食及飲水。

▲▼ 嘉榮醫提醒：泡沫尿恐是腎病徵兆，應及早就醫 。（圖／嘉義榮民醫院提供）


嘉義榮民醫院腎臟內科胡譯安醫師提醒，腎臟保健不應等到出現症狀才重視，尤其是高風險族群如三高患者（高血壓、高血糖、高血脂）、長期服藥者或有家族腎病史者，建議每1至2年定期接受腎功能檢查，檢查項目包含血液中的肌酸酐、尿素氮，以及尿液蛋白等指標，以利早期發現、及早介入治療，延緩病程惡化。胡醫師也呼籲民眾善用國健署成人健檢及嘉義市提供的整合性篩檢資源，透過規律追蹤、健康管理，若發現異常並配合醫囑積極治療，仍有機會守住腎功能、遠離洗腎威脅。

 
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