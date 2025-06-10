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節能家電退稅延長至2029年　張智倫喊話政府「精進退稅流程」

▲▼立法院院會 紀念日及節日實施條例草案 三讀 還假於民 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（10日）三讀通過「貨物稅條例」修正，明定節能家電減徵貨物稅措施實施期間由今年6月15日起至民國118年12月31日止，預估每年可節電5.15億度，相當於節省電費17.78億元。對此，藍委張智倫向政府喊話，應持續精進節能家電退稅申請流程，讓更多家庭加入淨零節能的行列。

張智倫表示，根據節能家電退稅方案，民眾購買經濟部核定能源效率第一級或第二級的冰箱、冷暖氣機、除濕機產品，符合資格者即可申請退稅，最高每台2,000元；若搭配經濟部汰舊換新補助，單台冷氣或冰箱最多可領5,000元。財政部統計，自2019年實施至今年3月底，已有超過1,271萬台節能電器享有減徵稅額，累計退稅達211億元。

張智倫指出，節能家電退稅措施至今已兩度展延，如今是第三次延長。修正草案在朝野協商會議中，各黨團充分展現高度共識，將該措施延長至2029年底，不僅民眾換裝節能家電能省荷包，家電業者也得以增加銷量，促進國內經濟成長，同時帶動我國2050年淨零排放目標。

張智倫也向政府喊話，應持續精進節能家電退稅申請流程與宣導作業，讓更多家庭加入淨零節能的行列，共同為生活環境及全球氣候盡一份心力。
 

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