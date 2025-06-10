德市議員號召「8天裸體換妻之旅」！　親自帶團考察極樂天體海灘

▲ 費拉特親自在臉書PO出相關報導剪報。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國一名市議員突發奇想，邀請全國民眾參加一場為期8天的「裸體換妻之旅」，前往法國著名天體村落旅遊，行程包括戶外性愛訓練營，掀起輿論熱議。推動「小眾觀光」的他強調，這不只是一場情色假期，更是探討經濟潛力與社會包容的學習機會。

《每日郵報》報導，德國曼海姆市在地政黨「Die Mannheime」議員費拉特（Julien Ferrat）5月宣布，將率團前往法國南部交換伴侶愛好者（Swinger）的聖地、阿德格角（Cap d'Agde）天體村，行程包括一場露天性愛訓練營。他還稱自己將「球員兼教練」，希望結合理論與實務，讓參與者成為「默契十足的團隊」。

費拉特強調，訓練營將不開放媒體採訪，以保護參與者隱私。他說明，「在阿德格角，海灘性愛是字面上的真實情境」，甚至可以全裸逛超市，強調在家中做愛與在海灘面對群眾圍觀，是截然不同的體驗。

這座濱海村落自1970年代起便被設計為自給自足的天體社區，現已發展成地中海知名性旅遊勝地，擁有專業交換伴侶俱樂部、裸體餐廳與酒吧等設施，成為阿德格角最重要收入來源之一。費拉特指出，若非法國政府當年透過「拉辛任務」（Mission Racine）資助觀光，這個村落根本不會存在。

然而，費拉特的構想引來德國政壇猛烈批評。德國最大黨「德國基督教民主聯盟」（CDU）地區主席霍廷（Christian Hötting）指責，這是「異想天開的點子」。費拉特則回應，「即使我不同意他的看法，但我永遠捍衛他發表意見的權利」，還向霍廷喊話，若他願意親自參與，或許能打破對裸體主義者與換妻族的偏見。

儘管受到質疑，訓練營報名人數持續增加，截至5月16日已有75人表示有興趣，其中22人確認參加，包括14男8女。參與者將入住度假村小屋，目前尚未公布確切出發日期。費拉特強調，這趟旅程目的是研究當地如何發展性觀光產業，進而刺激曼海姆地方經濟，且此計畫未動用任何市府預算。