夏季高光肌保養話題：網友瘋傳OLAY革糖素小白瓶　一瓶打包神級氣色

▲根據美妝百大賞數據，OLAY小白瓶更以壓倒性聲量拿下2023年網路美白精華討論度第一^，堪稱話題霸主。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

夏天來了，氣溫節節上升，臉上的油光與暗沉也跟著浮現，尤其長時間曝曬或熬夜後，膚色不均的狀況更明顯，許多女生開始找尋能夠「補亮、保濕、調膚色」的保養品，希望在高光時刻不被膚況拖累，在社群平台Threads到小紅書，不少網友分享使用OLAY革糖素小白瓶的驚人改變，引發討論熱潮，表示在日常保養中加入這一瓶後，膚況出現明顯改善，甚至讓朋友誤以為去做了醫美。根據美妝百大賞數據，OLAY小白瓶更以壓倒性聲量拿下2023年網路美白精華討論度第一^，堪稱話題霸主。

▲▼網友在社群發文「以為她做了醫美，結果只是用了小白瓶」，掀起一票網友回應。

網友在社群發文「以為她做了醫美，結果只是用了小白瓶」，掀起一票網友回應 「OLAY這罐美白真的超有感」、「好用且平價」、「美白又保濕，可以省掉一個步驟」、「實測OLAY真的有用，我住曼谷，歐美遊客都曬黑了，我依然很白」、「試了兩個月，皮膚真的有變白變亮耶！素顏見朋友被說是不是偷交男友氣色怎麼這麼好」，甚至有網友們分享長期使用，出席婚禮、畢業典禮或生日派對等重要時刻，肌膚亮到發光、妝容也超服貼。

不只網友口碑好評不斷，就連知名美妝YouTuber丹妮婊姐與資深彩妝師小凱老師都是忠實粉絲，丹妮婊姐大讚「OLAY小白瓶是開架美白保養品的天花板」，KOL麻姑師太阿民也在影片表示她用了很久，膚色不均的問題改善很多，而且進入夏天太陽非常毒，小白瓶的保養就更重要了，革糖素小白瓶主打的明星成分「革糖素」與「B3煙醯胺」，能有效提升黑色素淨化力，補水又補光，成為許多網友眼中「素顏也能自帶高光」的秘密武器。

根據OLAY官方資料顯示，經過10年肌膚研究，發現近8成女性因糖分攝取過多導致膚色發黃、暗沉，因此OLAY革糖素小白瓶針對這點研發革糖素成分，幫助重拾清透白皙光感肌，小白瓶添加革糖素’、99%高純度煙醯胺等多重亮白複方，其中美白成分甚至媲美專櫃美白配方，長時間認真使用，會感到皮膚越來越像被偷開膚色變亮濾鏡。

▲▼近8成女性因糖分攝取過多導致膚色發黃、暗沉（上圖）。OLAY革糖素小白瓶針對這點研發革糖素成分，幫助重拾清透白皙光感肌（下圖）。

而且這罐還有恰到好處的保濕，根據實驗數據顯示，只要連續使用28天，肌膚的「亮感指數」就會直線上升，明星專研成分革糖素以及B3煙醯胺，可以提升20%黑色素凈化力*，讓你肌膚透亮度UP UP，掃去暗沉、補水又補光，多種願望一次滿足，不管是乾肌、混合肌還是油肌都適用，性價比好，大手筆天天拿來擦臉、擦脖子肌膚透亮看得見，成為夏季抗曬必備的亮白保養品！

▲▼日常保養時，只要在化妝水後取適量OLAY革糖素小白瓶，均勻塗抹全臉至吸收即可。

日常保養時，只要在化妝水後取適量OLAY革糖素小白瓶，均勻塗抹全臉至吸收即可，不論是早晨妝前還是晚間保養，都能輕鬆融入日常流程，清爽不黏膩的質地特別適合悶熱夏天，擦上後肌膚立刻有透亮柔光感，後續底妝更服貼不卡粉，展現自然裸光系膚況，產品包裝簡約有質感，放在化妝台上就是妝容儀式感的一部分，也非常適合帶出門旅行，輕巧瓶身隨時補充膚況能量。

▲▼OLAY革糖素小白瓶是高光時刻的神隊友，幫你穩住氣色、亮出膚光。

無論是第一次上台簡報、婚禮那天穿上白紗、出國旅行拍下打卡照，還是生日、約會、面試、或只是想給生活一點儀式感，每個屬於你的高光時刻，都值得被記住，除了健康作息、控制飲食之外，OLAY革糖素小白瓶是高光時刻的神隊友，幫你穩住氣色、亮出膚光，哪怕前一晚熬夜或偷吃甜點，也不怕狀態拉垮，從日常累積開始，養出穩定亮白透光肌，現在期間限定優惠開跑！買60ml送60ml，還有不定期寵粉好禮大放送～

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添加革糖素’：’指NYMPHAEA ALBA FLOWER EXTRACT

提升20%黑色素淨化力*：*指NIACINAMIDE成分特性，基於煙醯胺成分體外實驗結果，與對照組相比