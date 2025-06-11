戀愛只想走一輩子！4個「長跑型星座」曝光讓人想嫁了

▲戀愛不只圖甜蜜浪漫，有些人天生就想細水長流，談一次就想走一輩子。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

愛情始終是人們關注的核心議題之一。對某些人而言，戀愛並非追求短暫的激情，而是希望能細水長流、穩定長久。比起曇花一現的浪漫，能走過歲月、相伴到老的感情，才是真正理想的歸屬。來看看《科技紫微網》整理出在十二星座當中，最容易將「天長地久」視為戀愛目標的星座代表，透過分析他們對愛情的態度與特質，帶領讀者一探哪些星座最適合長跑型的戀愛關係！

金牛座——認真又務實，愛情就是穩穩地走一輩子

金牛座向來不愛改變，對感情也有著務實的態度。他們不喜歡轟轟烈烈或情緒起伏太大的關係，而是更重視安定與長遠的陪伴。一旦談起戀愛，他們會自然而然把對方視為未來的伴侶，規劃婚姻、家庭與生活，是他們對愛最真誠的表現。對金牛來說，細水長流才是真感情。

巨蟹座——深情顧家型，戀愛就是要一起過日子

巨蟹座天生溫柔體貼，又極度重視家的感覺。他們雖然在感情初期比較謹慎，容易害怕受傷，但只要認定對方，就會全心全意付出。他們渴望一段能落地生根的戀情，愛情對他們來說，最終就是要落實在「家」的模樣──有人依靠，有人牽掛，有人能一起慢慢變老。

處女座——不輕易愛上，愛了就一心一意

處女座在感情中十分謹慎，總希望能找到最合適、最可靠的對象。他們不容易墜入愛河，但一旦愛上了，就會全力以赴地去維護這段關係。與其追求浪漫刺激，他們更重視彼此能否一起走得長久。在他們眼中，愛情該是互相支持、長期相處的夥伴關係，而不是短暫的激情火花。

摩羯座——戀愛不是玩樂，而是婚姻的起點

摩羯座對感情非常謹慎，從不輕率開始一段戀情。對他們來說，愛情不只是談情說愛，更是一場長遠的人生投資。他們喜歡穩定、安全、可預期的關係，只有當感情具備走入婚姻的基礎，他們才會放心投入。一旦開始，就是以白頭偕老為目標，不怕平淡、只怕不真心。