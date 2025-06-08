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社會 社會焦點 保障人權

76歲婦闖紅燈釀1死2傷！兒稱「煞車無法作動」　警曝：操作不當　

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南市東區今(8)日下午發生一起嚴重車禍，76歲劉姓婦人駕駛自小客車於下午1時許，行經勝利路與大學路口時，不明原因車輛暴衝，追撞29輛機車及一部腳踏車，造成1死2傷悲劇。劉婦兒子稍早與母親一同前往派出所製作筆錄，他表示母親當下有看到紅燈，但其聲稱是煞車無法作動，車輛無法停下而釀成事故。至於是車輛機械故障或人為疏失所致，警方仍在進一步調查釐清中。

▲▼ 肇事劉婦兒子表示母親有看到紅燈，但疑因煞車無法作動才導致車輛暴衝 。（圖／記者林東良翻攝）

▲ 劉婦兒子表示母親有看到紅燈，但疑因煞車無法作動才導致車輛暴衝 。（圖／記者林東良翻攝）

事故地點鄰近成功大學，為全時相號誌路口，當時正有行人交錯穿越馬路。劉婦駕車行經該處時，未理會紅燈號誌及前方停等的汽機車，直接衝過路口，撞上一名騎乘腳踏車的陳男及29部機車，現場一片狼藉。

▲▼ 肇事劉婦兒子表示母親有看到紅燈，但疑因煞車無法作動才導致車輛暴衝 。（圖／記者林東良翻攝）

警消人員到場救援，發現74歲陳姓腳踏車騎士已無生命徵象，經送醫搶救後仍不治；另52歲女子、以及28歲男子則是騎機車等停紅燈時遭撞，所幸僅受到輕傷，無大礙。遭撞女子坐著輪椅向記者表示，當時不是輕微擦撞，而是劉婦的車直從後方撞擊。

事故發生後，劉婦在現場掩面痛哭，似乎是對自己闖下的大禍嚇到，其兒子也前往現場安撫母親。稍早，兩人一同前往派出所製作筆錄。劉婦的兒子表示，母親身體狀況良好，無疾病，今日是與朋友一同外出購物，卻不幸釀成悲劇。他也提到，母親當時應該是有看到紅燈，但其聲稱是因煞車無法作動，才導致車輛一路暴衝。

然而警方表示，劉婦無酒駕且持照正常，但肇事原因疑似為機械操作不當。雙方各說各話，事故是否為機械故障或人為因素所致，警方仍進一步調查釐清中。

▲▼ 台南 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南 。（圖／記者林東良翻攝）

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