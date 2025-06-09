麵包店快倒閉…因「癌友1則評論」救活！銷量暴增4倍

▲一家快倒閉的麵包店，因一名癌症患者的暖心留言帶來轉機。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸湖州一家快倒閉的麵包店，近日因為一名癌症患者的評論而意外爆紅，一天銷量成長4倍，營業額4000元人民幣（約新台幣1.6萬元）。對此，業者也做出回應，表示不值得被那麼多人認可，希望大家還是能理性消費。

根據《大象新聞》報導，一位匿名用戶在外賣平台留言，表示在腫瘤科這麼絕望的時刻，吃到該店的東西會開心點，因化療腸胃特別敏感，只要吃有添加劑的東西會拉肚子，但吃他們家的不會。

▲癌症患者表示，吃該店的東西不會不舒服。（圖／翻攝大象新聞）

匿名用戶表示，他有加老闆微信，對方有打招呼但他沒回，他默默看老闆分享小孩的日常，覺得老闆很認真生活，前兩天看到店要收了他很難過，想問能不能再堅持一下，看他都在堅持化療，堅持活下去。

也因為這則評論，帶來極大關注，麵包店生意變超好，一天銷量達到平常的4倍，營業額營業額4000元人民幣（約新台幣1.6萬元）。

對此，老闆說，看到評論心情沉重，一方面不清楚對方身體狀況，也不知道店能不能撐下去，對於生意變好，做一個食品業者，不值得被那麼多人認可，希望大家還是能理性消費，也不希望影響患者治療。

延伸閱讀

▸ 奉茶儀式突喊卡！馬籍婆婆當場「開罵」兒子 超暖原因曝

▸ 表弟結婚婆婆要把新車當禮車 老公群組怒回「這話」！妻：我尪這麼好

▸ 原始連結