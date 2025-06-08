bb.q CHICKEN聯名手遊《絕區零》　限定套餐、周邊一次看

▲bb.q CHICKEN找來手遊《絕區零》推出「美味大作戰」聯名活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」驚喜找來HoYoverse旗下手遊《絕區零》推出「美味大作戰」聯名活動，不僅有限定雙人套餐，還有一系列限量周邊，包括只送不賣的虛寶卡、杯墊等，6月11日起限時開跑。

bb.q CHICKEN6月11日起至7月13日攜手《絕區零》展開「美味大作戰」聯名，首推雙人限定「美味大作戰套餐」，內含去骨炸雞12塊，開放蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉等口味4選1，以及人氣炸物「炸薯條」、「甜心QQ球」、「汽水2罐」，優惠價499元。

▲加碼推出一系列周邊。

加碼推出一系列限定周邊，聯名期間凡購買「美味大作戰」套餐就送《絕區零》虛寶卡1張，共4款，隨機贈送；6月11日起至6月24日加碼送「聯動限定環保餐墊」1份；6月25日至7月13日則送「聯動限定代理人杯墊」1個，共2款，隨機贈送，數量有限、送完為止。

除外，於門市單筆消費滿399元還可加購《絕區零》3款指定商品，加價100元可獲得馬口鐵徽章、加價150元可獲得Q版壓克力吊飾、加價450元可獲得壓克力立牌，數量有限，售完為止，最多可加購每項周邊各1個。

▲▼拿坡里推出全新蔥花肉鬆餅皮、咖意薯哩披薩。

拿坡里近日則推出升級版餅皮「蔥花肉鬆餅皮」，把外圈餅皮捲入台灣蔥花及新東陽古早味肉鬆，外鬆內軟的麵皮搭配鹹香蔥花、肉鬆，打造台式麵包結合義式披薩的濃郁風味，凡購買任一大披薩加價60元即可升級成蔥花肉鬆餅皮。

加碼推出與日本百年咖哩品牌S&B聯名的「咖意薯哩披薩」，特製披薩底醬選用S&B金牌咖哩塊熬煮，加上豬肉餡、火腿、洋蔥與酥脆薯條，打造豐富層次感，凡購買聯名咖意薯哩披薩即送S&B咖哩塊造型便條本1個，送完為止。