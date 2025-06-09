阡日咖啡老闆爆偷拍！前女合夥人也受害　被抓包辯：我拍自己如廁

▲文青咖啡店「阡日咖啡」徐姓男老闆涉嫌裝針孔偷拍，就連女性前合夥人也受害。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

在台北市大同區經營獨立咖啡店「阡日咖啡」與咖啡豆專賣店「豆焙所 Roasting House」的徐姓老闆，近日因涉嫌長期以針孔攝影機偷拍女客、女員工遭警方逮捕，又以8萬元交保獲釋。消息曝光後，有曾與徐姓老闆合作的前合夥人挺身而出，表示自己曾發現他在廁所馬桶蓋下裝設針孔，但當時對方辯稱有「拍自己上廁所的癖好」，於是決定與對方拆夥。近日事件爆發，才知道自己也遭偷拍，影片還被建檔。

據《EBC東森新聞》獨家報導，在徐姓老闆偷拍事件曝光後，前合夥人「B小姐」出面表示，曾與對方有2年合夥經歷。2人當初在咖啡課程上熟識，一起經營行動咖啡車品牌，但後來發現疑似偷拍事件，於是決定與對方拆夥。

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B小姐指出，她曾在廁所馬桶蓋下發現奇怪的機器，「我當時是沒有看過針孔攝影機長什麼樣子，只是覺得它不應該出現在那裡。」她進一步描述：「它是放在馬桶那個蓋子掀起來後的一個凹槽，我看到的時候它（的燈）是有在閃爍的。」

當B小姐就這件事質問許姓老闆時，徐姓老闆卻拿離譜的藉口塘塞她：「他就說接下來講的事情，他希望我不要跟別人說，因為這涉及他個人隱私。」B小姐表示：「他說他確實是有偷拍的癖好，但是他偷拍的人是他自己，他說他有……偷拍自己上廁所的癖好。」

因為這起偷拍事件，B小姐決心與對方拆夥，原本以為事情落寞，卻在近日接獲警方聯繫去做筆錄，才知道自己不僅早被偷拍，影片還被徐姓老闆建檔。

B小姐透露，徐姓老闆會設法接近同樣愛好咖啡的女生，然後設法偷拍對方。他的偷拍資料夾內，包含徐姓老闆聘僱的員工就至少有10個人。至於這些影片有沒有遭到上傳網路，目前檢警尚未掌握相關證據。

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