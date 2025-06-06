黑心女商人！「食用金箔」含銅竟達83.7%　消費者恐急性腎衰竭

▲新北市汐止區崔姓女老闆從淘寶進銅箔放到蝦皮賣成「食用金」被抓包。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

誇張！新北汐止一名崔姓女業者，從淘寶買進銅含量高達8成的假金箔，卻標榜為「食用金箔」在蝦皮販售，號稱含金量78.9%，誘騙消費者灑在甜點上。食藥署檢驗揭穿，實際金含量不到2%，決定告發。士林地檢署依加重詐欺與違反《食安法》起訴，並請求沒收不法所得及扣案銅箔。

食藥署於2023年間巡查蝦皮電商平台，發現該產品標示不清、售價低廉異常，疑似不符食品添加物標準，以消費者身份購買送驗。結果顯示，其金含量僅約2.5%，銅含量則高達83.7%，明顯不符我國法定「金含量90%以上、銅含量4%以下」的標準，不具食品用資格，卻以「可食用金箔」名義公開販售。

食藥署隨即通報新北市政府與警方，新北市警局汐止分局報請士林地檢署指揮偵辦，並持搜索票前往崔女經營的商行搜索，當場查扣289罐金箔產品，部分標示為日本、泰國製，另有散裝或無產地標示品，經檢驗均屬不合規之「重金屬銅箔」。警方同時查扣標籤貼紙、手機與平台操作紀錄等證物。

檢方進一步向蝦皮平台調閱販售紀錄及買家資料，發現至少有9名消費者購買該產品，單筆金額介於300至1600元，總銷售金額約4310元，還有買家還提供灑在餐點上的照片佐證。

扣案金箔產品一覽 編號 物品名稱 數量 備註（金屬含量） 1 大罐金箔（無標示） 202罐 金、銀：未檢出；銅：84.2% 2 大罐金箔（裝飾金箔，產地：日本） 70罐 金、銀：未檢出；銅：83.6% 3 大罐金箔（食用純金箔，產地：泰國） 2罐 金、銀：未檢出；銅：80.9% 4 小罐金箔（無標示） 8罐 金、銀：未檢出；銅：84.8% 5 金箔（食用純金箔粉，產地：日本） 1袋 金、銀：未檢出；銅：88.0% 6 小罐金粉（食用純金箔粉，產地：日本） 6罐 金、銀、銅：均未檢出 7 標籤貼紙 1疊 作為商品貼標使用 8 智慧型手機 1支 內含蝦皮操作與通訊紀錄

表格製作：ETtoday新聞雲

離譜的是，該產品除含高銅外，也檢出鎳與鋅成分。倘若，銅攝取過量恐致急性腎衰竭；鎳屬重金屬，與吸入性肺癌風險相關；鋅雖為人體必需元素，過量亦會抑制免疫系統功能。因假金箔外觀與真品難以分辨，也會讓買家無法以肉眼辨識。

檢方指出，崔女明知產品不符食品規格，仍長期於網路平台販售，並以「食用金箔」作為宣傳標題，具有高度營業性與延續性，行為已構成加重詐欺罪及販售假冒食品添加物罪嫌，依法應予從重論處，並請求法院沒收未售出產品及所有不法所得。