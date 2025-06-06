聽聞淡水推廣南瓜「挫一下」　韓國瑜讚侯友宜：這就是優秀父母官

▲立委洪孟楷舉行年滬尾南瓜好食行銷記者會，立法院長韓國瑜及國民黨籍立委出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（6日）上午出席「滬尾南瓜好食」行銷記者會，他致詞時表示，聽到淡水要推廣南瓜他挫一下，想說南瓜不是在中南部嗎？怎麼不知不覺在新北市長侯友宜的團隊下，一下生產量增加10倍。他讚，「一個優秀的父母官，不是在於有沒有蓋萬里長城，不在於你有沒有高大上的活動、各種演唱會、華麗的秀，而是腳踏實地扎根」。

韓國瑜表示，淡水區最棒最認真的洪孟楷今天特別交代他說淡水要大力推廣南瓜，他挫一下，想說南瓜不是在中南部嗎？怎麼不知不覺在侯友宜的團隊下，全力衝刺金瓜、南瓜，一下生產量增加10倍。一個優秀的父母官，不是在於有沒有蓋萬里長城，不在於你有沒有高大上的活動、各種演唱會、華麗的秀，而是腳踏實地扎根。

韓國瑜說，看到自己縣市每個小老百姓、農、漁、民、勞工、小家庭過得幸福快樂、收入穩定的日子，這才是了不起的父母官。父母官不好幹，柴米油鹽醬醋茶，路平燈亮水溝通，但是還要把目光聚集在每一個小個體，這才是最棒縣市長。

韓國瑜提到，看到新北市政府、淡水農會和洪孟楷，強強聯合來幫淡水農民打拼，把南瓜推廣，短短4年產量增加10倍，這令人感佩。

