藍白為「反廢死公投」提行政訴訟？　綠委：不能拿中選會當出氣筒

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨推動「反廢死公投」，中選會日前依《公投法》審查後，因認該案不符合「重大政策」定義予以駁回，傳出國民黨今（6日）打算透過立法院提出行政訴訟。對此，民進黨立委林月琴表示，台灣根本沒廢死，死刑犯黃麟凱年初才剛執行完畢，哪裡廢了？她喊話國民黨，不能拿中選會當出氣筒。

陳培瑜提到，今天國民黨應該是想要處理被中選會審議為不予辦理的「反死刑一致決」（即反廢死公投）的提案，藍白要對該審議結過，以立法院的角色對中選會提出行政訴訟，民進黨團當然不會同意。

陳培瑜說明，反死刑一致決的公投提案本身已經是荒謬不合《公投法》精神的提案，中選會審查後，因不符合「重大政策的創制、複決……之精神」，理當不予辦理。

陳培瑜痛批，藍白面對被退回的公投提案，不予檢討，居然要以行政訴訟去對抗中選會，一大早看見黃國昌已經站在議場門口，不知道藍白合謀又要如何變更議程？又要提出什麼荒謬提案？只有黃國昌可以超越黃國昌。

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，林月琴認為，中選會本就應該駁回反廢死公投，有人質疑，「中選會怎麼敢駁回立院案？」，但這不是「敢不敢」，而是「有沒有依法辦事」，處理結果有憑有據，並非隨便決定。

林月琴指出，核三重啟公投案之所以能通過審議，是因為該案涉及「能源政策」，針對今年5月停機的核三廠，屬於全民可決的「重大政策」，符合《公投法》，所以OK，反廢死案之所以不能過，則是因為該案踩到憲法紅線。

林月琴進一步說明，2024年憲法法庭的判決（113年憲判字第8號）明確指出，「法院判死刑，須合議庭法官全數同意。」，林月琴強調，這是為了慎重、避免錯判，不是廢死，而是更嚴謹。

林月琴直言，這是憲法層級，全國機關都必須遵守，國民黨不服這個判決，就想透過公投推翻，但這屬於「立法原則」，不屬「重大政策」，依法不能公投，中選會駁回剛剛好。

面對中選會駁回「反廢死公投」後引起的波瀾，林月琴表示，國民黨立委王鴻薇說，中選會沒資格審，同黨立委翁曉玲酸，中選會是「小小的二級機關」，還想叫立法院去告行政機關？

林月琴感慨，台灣明明是五權分立國家，各有分工，國民黨在立法院占多數，並不代表可以亂搞，更不能拿中選會當出氣筒，更扯的是，國民黨一直喊「不能廢死」，但，台灣根本沒廢死，死刑犯黃麟凱年初才剛執行完畢，哪裡廢了？

林月琴再指，問題從來就不是「廢不廢死」，而是「要不要依法行政」，中選會依法審查，該駁就駁，不能因為你聲音大就妥協，她呼籲，國民黨如果真不服憲法判決，就提修憲案，照程序走，不要亂搞制度，民主的底線是制度，不是誰聲音大。