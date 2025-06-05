一看未婚夫「帳戶餘額」太驚嚇！　大馬女星秒毀婚

▲塞妲揭露與前未婚夫分手的真正原因。（圖／翻攝IG，下同。）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞28歲女星塞妲（Saidah Kamarudin）表示，她與「前未婚夫」步入禮堂前夕，竟發現對方銀行帳戶只剩下500令吉（約新台幣3537元），為此立刻毀婚分手。

《星洲報》報導，塞妲曾與22歲演員莫哈蒙塔（Muhammad Muntazar Gufran）論及婚嫁，2人從2023年開始交往，大約1年後，於2024年5月訂婚，卻在同年10月突然宣布分手。

時隔8個月，塞妲終於坦承，2人分手主因，正是男方經濟狀況不穩定。當時，她為了籌備婚禮砸下不少錢，要求莫哈蒙塔也提供銀行資料，卻發現對方存款幾乎見底，「你只有500令吉，能照顧自己嗎？那你要怎麼照顧別人？那一刻，我徹底看清了事實。」

塞妲原本想要低調處理這段感情，2人分手之後，莫哈蒙塔竟然偷偷登入她的TikTok帳號，假冒她的身分，發表許多不實言論，包括宣稱她「還沒有從分手裡走出來」、「壓力大到吃藥」。

塞妲對此氣憤不已，已經報警處理，並且決定公開分手原因。她甚至直言，自己真的很後悔認識莫哈蒙塔。

對此，莫哈蒙塔表示，他將保持沉默以維持尊嚴，暗示2人是因為價值觀差異才會分手，「我不想要讓事件繼續發酵，我會把這當作上天的指引，告訴我這段關係為何注定失敗。」