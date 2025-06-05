亞泥花蓮礦區爆破變轟炸！碎石砸破屋頂水管爆裂　居民驚恐奔逃

▲▼爆破造成碎石噴飛砸損民宅及居民撿拾到的碎石。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

亞泥花蓮新城山礦區4日上午進行例行爆破發生驚險意外，厰方表示，由於火藥量估算錯誤，大量碎石噴飛波及山下民宅。事後勘察雖未造成傷亡，但住戶屋頂破洞、水管爆裂等物損。亞泥已暫停爆破作業，並承諾賠償損失。

爆破造成碎石掉落到山下秀林鄉富世村民宅和集會所，村民表示，第一次遇到石塊掉落村落，砸毀屋頂、曬衣場等設施，幸好沒有造成人員受傷，不過大家都受到驚嚇。

部落會議主席陳實誠表示，事件發生後召開緊急會議，要求亞泥及廠商向居民說明，並對6處受損設施提出解決辦法、改善措施，保障附近居民生命財產安全。

▲▼緊急召開部落會議，要求亞泥及廠商向居民說明。

村民盤點，掉落石塊大小超過15公分，造成集會所屋頂破裂、民宅遮雨棚和水管爆裂等，最大破洞將近20公分，至少6處設施受損，還有石塊掉落在台8線的人行道。

亞泥公司花蓮廠副廠長游象麟5日對外說明，礦場採階段式開採，平常爆破範圍設定為25公尺，爆破作業管制很嚴謹，每天炸藥量、爆幾個孔都會作成爆破圖，發生意外經初步調查是爆破廠商沒有估算好火藥量，加上側坡有挖土機作業，地形改變也沒估算準確。

游象麟向居民致歉同時承諾負責賠償一切損失並表示，已要求承攬商今後進行爆破作業，裝藥前增加2道管制措施並由工程師親自檢核藥量，同時加強教育訓練。目前爆破作業暫停3天，確認作業流程加上防護措施可執行後，才會恢復作業。