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不是不會賺，是花得太快！3種日常習慣正在偷偷掏空錢包

▲▼存錢,錢包,習慣。（圖／取自photoAC）

▲花錢習慣是決定錢能不能留下來的關鍵。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

明明收入穩定，卻總覺得錢不夠花、難存到錢，不少人以為解決金錢困境的唯一方法就是「努力賺更多」，卻忽略了平常花錢的習慣，以及對金錢的認知，才是錢有沒有辦法留下來的關鍵，根據喬治華盛頓大學TIAA 研究所和全球金融素養卓越中心的研究，發現大多數人對自己的財務健康狀況並不清楚，國外網站《Power of Positivity》列出三種會讓錢變少的行為，快來看看你有沒有！

一、對金錢缺乏正向連結，陷入「賺了也不夠」的迷思

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還記得第一次領到薪水的感動嗎？一拿到錢就想要好好犒賞自己的衝動，或許至今仍存在，但若缺乏正向金錢觀，無論收入多少，財務壓力依然如影隨形，許多人一邊拚命工作，一邊又迅速把薪水花掉，卻從未思考金錢帶來的真正價值。

但你有沒有注意到百萬富翁或億萬富翁的理財模式，他們擁有足夠讓他們每天過著奢華的生活，但他們沒有大肆揮霍，反而更重視「資產運用」而非「消費炫耀」，企業家們即便身價上億，依然維持穩定生活步調，將資源投資於創造價值與其用花錢來填補空虛，不如轉向建立正向的金錢關係，重新理解「金錢是為我服務」的信念，才能讓財富開始累積。

二、過度依賴「犒賞式花費」，忽略日常的財務漏水點

「今天好累，獎勵自己一杯星巴克」、「這週辛苦了，買件新衣犒賞一下」這樣的對自己好的行為聽來很合理，卻可能是每月戶頭赤字的根源，根據美國舊金山州立大學的研究，至少有10%的成年人存在「強迫性消費」傾向，雖然不至於達到病態程度，但長期下來依然可能造成財務失衡。

專家建議，不妨每天檢視自己的「小支出」，記帳不只是為了紀錄金額，更是幫助我們覺察自己的購買動機：是真的需要？還是只是在情緒低落時尋求慰藉？找到癥結，才能停止讓金錢悄悄流失。

三、忽略心理根源，不處理深層金錢焦慮

你是否經常刷卡後才後悔，或不停購物來緩解壓力？強迫性購物症（CBD）其實是一種真實存在的心理障礙，常與情緒障礙、焦慮症和衝動控制問題相伴。根據《世界精神病學》指出，這類狀況若不處理，會長期影響生活品質與財務狀態。

若你發現自己無法停止「報復性消費」，可以從減少信用卡使用開始，改為現金交易，並尋求心理支持或行為療癒，重點是覺察並不代表你失敗，而是走向財務成熟的第一步。

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