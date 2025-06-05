屏東大型車今年以來73件事故釀2死86傷　6/9起專案取締

▲屏東縣政府警察局6月9日起啟動大型貨車違規專案取締行動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效遏止大型貨車違規行為所引發之交通事故，屏東縣政府警察局自6月9日起，啟動大型貨車違規專案取締行動，針對違規攔檢、車體規格不符、貨物捆紮不牢、動態違規等重點項目加強執法，期以減少交通事故、守護用路人生命安全。



根據屏東縣政府警察局統計，114年1至5月間，屬大型貨車主肇事責任的交通事故共計73件，造成2人死亡、86人受傷，較113年同期的93件事故（7人死亡、108人受傷）明顯下降，事故件數減少20件、死亡減少5人、受傷人數減少22人，顯示前期執法與預防工作已有成效。警察局將持續分析事故熱時與熱點路段，採滾動式調整執法時段與地點，以提高預防效益。



警察局指出，大型車輛主要違規態樣以不依標誌標線指示行駛最多、超速行駛次之、闖紅燈再次之。這次專案取締重點除超速、違規變換車道、闖紅燈外，也將針對車輛不依標誌標線指示行駛、車輛結構變更、貨物未妥善固定與駕駛酒駕、疲勞上路等情形強化稽查。



除加強取締外，警察局亦提醒一般用路人，應主動遠離大型車輛內輪差與視野死角，切勿於大型車轉彎時強行超車或緊鄰行駛。透過相互尊重、遵守交通規則，才能共同維護安全的行車環境。

局長戴台㨗表示，警察執法並非著眼於懲罰，而是希望透過明確、具嚇阻力的舉措，促使駕駛人改變危險駕駛行為，進而降低事故發生率。他強調，大型貨車駕駛應隨時警惕自身的交通責任，而所有用路人也應保持警覺、避讓大型車輛，共同打造安全有序的交通環境，避免一時疏忽釀成終生遺憾。